Crea un vídeo de 90 segundos que demuestre cómo los equipos de compras pueden aprovechar un creador de vídeos con IA para automatizar sus flujos de comunicación. Dirigido a gerentes de compras, mostrando la eficiencia de generar vídeos consistentes y con marca. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos animados y un avatar de IA amigable para guiar al espectador, acompañado de una voz en off clara y segura. Destaca la facilidad de convertir un guion en un vídeo pulido usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

