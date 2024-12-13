Generador de Vídeos de Compras: Mejora la Formación y la Eficiencia
Revoluciona el aprendizaje corporativo y la retención de conocimiento con vídeos de compras impulsados por AI. Nuestras plantillas y escenas hacen que la creación sea sencilla.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos empleados en departamentos de compras y especialistas en L&D, explicando un aspecto clave de los vídeos de formación en compras. Utiliza un avatar de AI amigable y accesible para guiar a los espectadores a través de cada paso con gráficos en pantalla y subtítulos automáticos claros, asegurando un aprendizaje corporativo efectivo.
Imagina un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos diseñado para equipos de marketing y creadores de contenido, destacando la facilidad de creación de texto a vídeo. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, utilizando varias plantillas y escenas para demostrar la rápida generación de contenido, acompañado por una voz en off de AI enérgica que da vida al guion del vídeo.
Elabora un vídeo AI integral de 2 minutos para organizaciones globales y equipos de compras multinacionales, detallando las mejores prácticas en gestión de proveedores. El estilo visual debe ser profesional y globalmente relevante, con avatares de AI diversos y utilizando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer vídeos de formación multilingües con subtítulos automáticos precisos, asegurando una amplia accesibilidad en varios formatos de aspecto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación en Compras.
Produce un mayor volumen de vídeos de formación en compras y distribúyelos a una fuerza laboral global, superando las barreras del idioma.
Mejora el Aprendizaje y la Retención en Compras.
Mejora el compromiso y la retención de conocimiento en la formación en compras a través de contenido de vídeo AI dinámico y personalizado.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo?
HeyGen es un avanzado Generador de Vídeos AI que simplifica la creación de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion de vídeo, y la función de guiones generados automáticamente por AI de HeyGen puede asistir, transformando tu texto en contenido de vídeo AI convincente con avatares de AI realistas y voces en off de AI.
¿Puede HeyGen soportar vídeos de formación multilingües?
Sí, HeyGen facilita la creación de vídeos de formación multilingües, perfectos para el aprendizaje corporativo y equipos globales. Incluye subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y la retención de conocimiento entre diversas audiencias.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para los vídeos?
HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos del proceso de compras se alineen con la identidad corporativa. Personaliza fácilmente elementos como logotipos, colores y fuentes para mantener una imagen de marca consistente en todos tus vídeos explicativos.
¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen la producción de vídeos?
Los avatares de AI realistas de HeyGen dan vida a tu guion de vídeo, eliminando la necesidad de cámaras o actores. Estos avatares de AI son fundamentales para generar rápidamente vídeos de formación en compras de alta calidad y otros contenidos de vídeo AI.