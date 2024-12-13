Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a gerentes de TI y profesionales de compras, mostrando cómo nuestro Generador de Vídeos AI revoluciona la creación de vídeos de compras. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto dinámicas y visualizaciones de datos, complementado por una voz en off de AI segura y clara que demuestre la eficiencia de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion.

Generar Vídeo