Crea un vídeo de introducción de 90 segundos para el personal nuevo de compras, presentando las políticas esenciales de adquisición de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable explicando los procedimientos clave, complementado por una voz en off confiada y acogedora. Este vídeo utiliza los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una formación inicial consistente y accesible.

