Creador de Vídeos de Formación en Compras Fácil

Crea vídeos de formación en compras atractivos para la incorporación de personal con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo de introducción de 90 segundos para el personal nuevo de compras, presentando las políticas esenciales de adquisición de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable explicando los procedimientos clave, complementado por una voz en off confiada y acogedora. Este vídeo utiliza los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una formación inicial consistente y accesible.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo de 2 minutos detallando las actualizaciones recientes en el proceso de aprobación de compras de la empresa para todos los miembros del equipo existentes. Apunta a un estilo visual informativo con gráficos en pantalla que destaquen los pasos importantes, acompañado de una voz en off clara y medida. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir eficientemente los cambios complejos de políticas en un formato comprensible.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para todos los empleados, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo presentar solicitudes de compra conformes. El estilo visual debe ser brillante y dinámico, utilizando cortes rápidos y texto en pantalla para enfatizar, junto con una voz en off enérgica. Este vídeo debe utilizar eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente contenido cautivador que asegure un amplio compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 1 minuto que muestre un estudio de caso de mejores prácticas en abastecimiento estratégico, dirigido a gerentes de compras y líderes de equipo. El estilo visual debe ser pulido y autoritario, asemejándose a un mini-documental con superposiciones de datos relevantes, apoyado por una voz en off seria e instructiva. Crucialmente, este creador de vídeos de formación en compras permite una fácil personalización del contenido de vídeo, mejorado con subtítulos automáticos para accesibilidad en diversos entornos de reuniones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Compras

Transforma fácilmente políticas de compras complejas en vídeos de formación atractivos, claros y profesionales usando IA. Simplifica la incorporación de personal y mejora la comprensión sin esfuerzo.

Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación. Nuestra funcionalidad de texto a vídeo transforma instantáneamente tu texto en una base dinámica para tu contenido de vídeo.
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige un avatar de IA profesional para ser tu presentador. Este agente digital entregará tu contenido de formación de manera clara y atractiva.
Step 3
Personaliza Contenido y Marca
Mejora tu vídeo con elementos personalizados y aplica tus controles de marca. Añade logos, colores de marca y medios relevantes para asegurar la consistencia.
Step 4
Genera Vídeos Atractivos
Produce vídeos atractivos con subtítulos automáticos y una voz en off clara, listos para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Conceptos Complejos de Compras

Utiliza vídeo de IA para simplificar procesos y políticas de compras intrincados, transformando información densa en contenido educativo fácilmente digerible e impactante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para formación o educación?

HeyGen permite la creación de vídeos altamente atractivos para la incorporación de personal o la educación de clientes a través de avatares de IA dinámicos y una vasta biblioteca de plantillas de vídeos de formación. Puedes personalizar el contenido del vídeo con tus propios medios y añadir fácilmente voces en off para asegurar que tu mensaje resuene efectivamente.

¿Qué características ofrece HeyGen para transformar texto en vídeo?

HeyGen ofrece capacidades robustas de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios convertir sin esfuerzo un guion en un vídeo profesional con avatares de IA realistas. Esto incluye generación de voces en off integradas y subtítulos automáticos, proporcionando una solución completa de generación de vídeos.

¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de formación con HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Puedes personalizar el contenido del vídeo incorporando tu logo, colores de marca e incluso utilizar material de archivo para mejorar el atractivo visual dentro de tus plantillas de vídeos de formación.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en compras?

HeyGen simplifica el proceso de convertirse en un creador de vídeos de formación en compras al ofrecer herramientas intuitivas para la producción rápida de contenido. Aprovecha los agentes de vídeo de IA y las plantillas preconstruidas para desarrollar rápidamente materiales de formación en compras completos para tu equipo, con subtítulos automáticos incluidos.

