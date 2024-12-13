Crea un vídeo explicativo conciso de 45 segundos dirigido a todos los empleados involucrados en compras, detallando una política de adquisiciones recientemente actualizada. El estilo visual y de audio debe ser limpio, corporativo y fácil de digerir, utilizando animaciones nítidas y una locución profesional. Este vídeo aprovechará las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para asegurar una estética de marca coherente y una rápida creación de contenido para un aprendizaje corporativo efectivo.

