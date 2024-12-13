Creador de Videos Explicativos de Compras sin Esfuerzo con IA

Automatiza tus flujos de trabajo de compras con videos explicativos dinámicos, aprovechando nuestra generación de voz en off impulsada por IA para una comunicación clara y multilingüe.

Dirigido a los gerentes de compras, este video instructivo de 1,5 minutos debe ilustrar claramente cómo la integración de funciones avanzadas de IA puede transformar y optimizar los flujos de trabajo de automatización de compras existentes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos animados e interfaces de sistema, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la funcionalidad de texto a video de HeyGen para generar rápidamente el video inicial, asegurando que todos los beneficios técnicos clave se articulen de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video técnico de 2 minutos para responsables de decisiones de TI, detallando la integración fluida de Soluciones de Compras Electrónicas con Integraciones existentes con Sistemas ERP. El video debe adoptar un estilo visual limpio, centrado en diagramas, con superposiciones de texto en pantalla para términos técnicos, acompañado de una voz explicativa y segura. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva y asegura la accesibilidad global con subtítulos/captions.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video explicativo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas, demostrando la simplicidad y eficiencia de las Opciones de Plataforma SaaS para compras. El estilo visual y de audio debe ser brillante, optimista y fácil de entender, presentando escenarios empresariales relacionados. Este video debe resaltar cómo las Plantillas y escenas de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock permiten herramientas de creación de contenido rápido sin necesidad de habilidades de diseño especializadas.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un tutorial dinámico de 75 segundos para equipos de compras globales, mostrando cómo un editor de arrastrar y soltar simplifica la creación de videos de procesos. El video debe presentar una estética visual moderna y animada con demostraciones en pantalla y un tono amigable y alentador. Enfatiza los doblajes multilingües de HeyGen para llegar a equipos diversos y la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varios canales de comunicación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos Explicativos de Compras

Simplifica la creación de videos explicativos de compras atractivos con herramientas poderosas y fáciles de usar diseñadas para simplificar conceptos complejos y atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza tu viaje con el creador de videos explicativos de compras eligiendo entre una variedad de Plantillas y escenas profesionales. Esta selección rápida proporciona una base sólida, permitiéndote centrarte en tu mensaje.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Introduce tu guion y observa cómo se transforma en una narrativa visual utilizando nuestra función de texto a video desde guion. Esto asegura que tus servicios de video explicativo transmitan efectivamente procesos de compras complejos con claridad.
3
Step 3
Mejora con IA
Eleva tu video con funciones avanzadas de IA como la generación de doblajes de alta calidad. Selecciona entre diversas voces e idiomas para entregar un mensaje profesional y atractivo a tu audiencia global.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video explicativo de producto animado utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Genera tu video en formatos óptimos, listo para compartir sin problemas y con un impacto amplio.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera videos y clips atractivos para redes sociales en minutos

Genera rápidamente videos cortos y clips atractivos para comunicar actualizaciones de compras o resaltar procesos clave de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo automatiza HeyGen la creación de videos explicativos de compras?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas de IA como la conversión de texto a video y avatares de IA para agilizar la producción de videos de procesos de compras complejos. Esta automatización reduce significativamente el tiempo de creación de contenido, permitiendo a los equipos generar videos explicativos de productos animados de manera eficiente.

¿Pueden los servicios de video explicativo de HeyGen integrarse con sistemas de compras existentes?

HeyGen es una plataforma SaaS poderosa diseñada para crear videos explicativos de alta calidad. Aunque las integraciones directas con soluciones ERP o de Compras Electrónicas específicas no son nativas, la plataforma permite una fácil exportación de videos, asegurando compatibilidad y despliegue sin problemas dentro de tus entornos digitales existentes.

¿Qué herramientas de creación de contenido ofrece HeyGen para videos explicativos de productos animados personalizados?

HeyGen proporciona robustas herramientas de creación de contenido, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, una extensa biblioteca de plantillas y escenas, y controles de marca. Estas características permiten a los usuarios crear fácilmente videos explicativos de productos animados personalizados con animaciones profesionales y medios de nuestro soporte de stock.

¿Cómo apoya HeyGen los doblajes multilingües para la formación global en compras?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de generación de doblajes multilingües, lo que lo convierte en un creador de videos explicativos de compras ideal para necesidades de formación global. Esto asegura que tus videos de procesos de compras puedan ser fácilmente comprendidos por audiencias diversas, mejorando la comunicación y los resultados de aprendizaje.

