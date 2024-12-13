Dirigido a los gerentes de compras, este video instructivo de 1,5 minutos debe ilustrar claramente cómo la integración de funciones avanzadas de IA puede transformar y optimizar los flujos de trabajo de automatización de compras existentes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos animados e interfaces de sistema, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la funcionalidad de texto a video de HeyGen para generar rápidamente el video inicial, asegurando que todos los beneficios técnicos clave se articulen de manera efectiva.

Generar Vídeo