Tu Creador de Vídeos de Desarrollo de Compras
Crea vídeos atractivos sobre procesos de compras y contenido de formación sin esfuerzo, utilizando texto a vídeo avanzado desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos sobre el proceso de compras dirigido a clientes B2B, ilustrando cómo las operaciones optimizadas benefician a su negocio. Emplea un estilo visual atractivo con animaciones modernas y una música de fondo animada, narrado por un avatar de IA amigable para personalizar el mensaje y demostrar sofisticación tecnológica.
Produce un vídeo de formación interna de 60 segundos para nuevos miembros del equipo de compras, detallando procedimientos esenciales de cumplimiento. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo, paso a paso, con texto claro en pantalla y una voz en off paciente, mejorado con subtítulos automáticos para facilitar la comprensión y accesibilidad.
Genera un vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas interesados en el poder de un creador de vídeos de desarrollo de compras. Presenta un estilo visual moderno y rápido con cortes rápidos y música enérgica, utilizando varias plantillas de vídeo para mostrar rápidamente diversas aplicaciones y resaltar la eficiencia del Generador de Vídeos de IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Compras.
Usa IA para crear vídeos de formación atractivos, mejorando la retención de conocimiento para equipos de compras y proveedores.
Escala el Aprendizaje en Compras.
Desarrolla numerosos cursos de compras rápidamente, alcanzando eficientemente a una audiencia global de partes interesadas y socios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales atractivos?
HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, transformando texto a vídeo desde el guion con avatares de IA realistas y generación de voz en off, haciendo que sea fácil crear vídeos dinámicos para diversas necesidades empresariales.
¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos explicativos para procesos de compras complejos?
Sí, HeyGen es un eficaz creador de vídeos de desarrollo de compras, permitiéndote conceptualizar nuevas narrativas y personalizar cada elemento usando un editor de arrastrar y soltar para crear vídeos explicativos claros y atractivos incluso para los procesos más complejos.
¿Qué activos creativos y características ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen proporciona un motor creativo robusto con una biblioteca de medios diversa, incluyendo metraje de archivo y plantillas de vídeo personalizables. Los usuarios también pueden aprovechar avatares de IA, generación de voz en off y subtítulos para mejorar sus vídeos de marketing.
¿Cómo puedo asegurar la consistencia de marca en los vídeos hechos con HeyGen?
HeyGen apoya vídeos de marca fuertes a través de plantillas personalizables y controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores. Esto asegura que cada vídeo corporativo refleje tu identidad de marca de manera consistente en todas las plataformas.