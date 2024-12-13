El Último Creador de Vídeos de Recorrido de Procesos

Crea rápidamente documentación en vídeo detallada para la incorporación de usuarios usando nuestras Plantillas personalizables.

Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a nuevos usuarios de software, ilustrando el proceso de configuración inicial para nuestro nuevo creador de vídeos de recorrido de procesos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable guiando al espectador con una voz en off clara generada por IA, haciendo que los pasos complejos sean fáciles de seguir.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo interno de 90 segundos para gestores de proyectos y equipos internos, detallando un nuevo flujo de trabajo para la documentación en vídeo. Este vídeo informativo y conciso debe utilizar visuales paso a paso y música de fondo animada, elaborado eficientemente usando la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar subtítulos/captions precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de 45 segundos para la incorporación de usuarios potenciales que evalúan las capacidades de HeyGen. Emplea un estilo visual atractivo y dinámico con gráficos modernos y una voz en off enérgica, mostrando lo rápido y fácil que los usuarios pueden crear vídeos impresionantes usando la función de Plantillas y escenas personalizables.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un completo vídeo explicativo de 2 minutos para clientes empresariales y departamentos de TI, detallando los beneficios de la mejora de la colaboración en equipo a través de nuestras herramientas integradas. La presentación debe ser sofisticada y detallada, transmitiendo confianza con una voz profesional de IA, mejorada por una rica biblioteca de medios/soporte de stock y optimizada para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorrido de Procesos

Transforma sin esfuerzo procesos complejos en vídeos de recorrido claros y atractivos en solo unos pasos, mejorando la comprensión y comunicación para tu equipo y usuarios.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Proyecto
Comienza delineando los pasos de tu proceso como texto. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir tu narrativa en escenas iniciales para tu creador de vídeos de recorrido de procesos.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voz
Mejora tu vídeo eligiendo los visuales apropiados y un presentador. Integra avatares de IA para guiar a los espectadores a través de cada paso y genera voces en off de sonido natural usando la función de voz en off generada por IA.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Aclara aún más tu proceso incorporando elementos interactivos. Añade fácilmente subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad y utiliza la biblioteca de medios para activos de stock relevantes que enriquezcan tu vídeo explicativo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Recorrido
Finaliza tu vídeo de recorrido revisando todos los segmentos. Una vez completo, aprovecha el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para preparar tu vídeo para varias plataformas, asegurando una entrega pulida y profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Complejos

.

Simplifica procesos intrincados y mejora la comprensión a través de vídeos explicativos claros, concisos y atractivos potenciados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando IA?

HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas de IA para transformar texto en contenido profesional de "vídeo explicativo", completo con "avatares de IA" realistas y "voces en off generadas por IA". Esta poderosa función de "Texto a vídeo" agiliza todo el proceso de producción para cualquier necesidad de "vídeo de recorrido" o "documentación en vídeo".

¿Puedo personalizar fácilmente mis vídeos usando las herramientas de HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un "editor de arrastrar y soltar" intuitivo que permite la personalización sin esfuerzo de tus vídeos. Puedes modificar "Plantillas personalizables", añadir "anotaciones en pantalla" e integrar elementos de marca para crear contenido atractivo adaptado a tus requisitos específicos.

¿HeyGen admite múltiples idiomas o características de accesibilidad para el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece un sólido soporte para generar "subtítulos" y "voces en off generadas por IA" en varios idiomas, mejorando significativamente la accesibilidad de tu "creador de vídeos de recorrido de procesos". Esto asegura que tu contenido pueda llegar a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la colaboración en equipo y los procesos de incorporación de usuarios?

HeyGen agiliza la "incorporación de usuarios" y mejora la "colaboración en equipo" al permitir la creación rápida de materiales de formación y "vídeos de recorrido" consistentes. Comparte y actualiza fácilmente la "documentación en vídeo" para mantener a tu equipo informado y comprometido de manera eficiente en toda tu organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo