Crea un vídeo explicativo de 45 segundos que demuestre todo el proceso creativo de diseñar una camiseta personalizada, desde el boceto inicial hasta la impresión final. Este vídeo corto, dirigido a diseñadores y artesanos aspirantes, debe contar con animaciones brillantes y enérgicas, con una narración alentadora y optimista, utilizando los avatares de AI de HeyGen para narrar cada paso y aprovechando sus plantillas y escenas para obtener diseños rápidos y profesionales.

