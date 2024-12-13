Creador de Vídeos de Formación de Procesos: Creación de Vídeos de IA Rápida y Fácil

Convierte procesos complejos en vídeos de formación claros utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando una rápida retención de conocimiento para tus equipos.

Imagina un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados, diseñado para agilizar la incorporación de empleados explicando los valores fundamentales de la empresa y los procesos iniciales de configuración. Este vídeo debería contar con un avatar de IA profesional y acogedor que entregue información clave con una voz en off amigable de IA, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar instrucciones detalladas en una narrativa atractiva, todo ambientado en un estilo visual corporativo y limpio.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de L&D que luchan con la documentación técnica en vídeo compleja, crea un tutorial detallado de 2 minutos que demuestre un flujo de trabajo crítico de software. El estilo visual debe ser altamente instructivo, combinando grabaciones de pantalla nítidas con metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos abstractos, complementado por una voz en off autoritaria generada a través de la robusta generación de voz en off de HeyGen, asegurando una alta retención de conocimiento para los equipos técnicos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo 'cómo hacer' de 45 segundos que explique una consulta común de soporte al cliente, dirigido a clientes y personal de soporte interno. El estilo visual y de audio debe ser moderno, conciso y vibrante, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo pulido que vaya directo al grano, haciendo que las soluciones complejas sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de formación de 90 segundos para formadores corporativos, mostrando las mejores prácticas en la gestión de aulas virtuales. Este vídeo presentaría avatares de IA dinámicos interactuando dentro de varios entornos virtuales proporcionados por las Plantillas y escenas de HeyGen, con un estilo visual atractivo e informativo y una voz profesional de IA, diseñado para mejorar las habilidades de los equipos de L&D utilizando una plataforma de IA generativa para sus vídeos de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de Procesos

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en lecciones de vídeo atractivas con avatares de IA, personalización de marca y tecnología inteligente de texto a vídeo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en la plataforma. Nuestra función de texto a vídeo desde guion preparará tu contenido para la animación.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu contenido de formación, asegurando una presencia en pantalla consistente y profesional.
3
Step 3
Personaliza con Marca
Aplica el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando los controles de marca para alinear tu vídeo de formación perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un solo clic, genera tus vídeos de formación de alta calidad. Nuestra plataforma maneja el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para una fácil distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones de Procesos Complejos

.

Aclara procedimientos operativos intrincados y procesos técnicos, haciendo que el contenido de formación complejo sea fácilmente comprensible para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de procesos?

HeyGen transforma guiones en vídeos de formación profesional utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos de IA. Su capacidad de texto a vídeo permite a los usuarios crear contenido atractivo con avatares de IA sin esfuerzo, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación de procesos ideal.

¿Puedo usar los avatares de IA de HeyGen para documentación en vídeo atractiva?

Sí, la plataforma de IA generativa de HeyGen te permite utilizar diversos avatares de IA para presentar tu documentación en vídeo y vídeos instructivos. Estos avatares de IA dan vida a tu contenido, mejorando la retención de conocimiento y el compromiso para diversas audiencias.

¿Qué controles de marca están disponibles para los equipos de L&D al crear vídeos con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los equipos de L&D personalizar vídeos de formación con logotipos, colores y fuentes de la empresa utilizando plantillas personalizables. Esto asegura que todo el contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de marca corporativa.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para la incorporación de empleados?

HeyGen es un generador de vídeos de IA efectivo para la incorporación de empleados debido a su capacidad para producir rápidamente vídeos de alta calidad a partir de un guion con voces en off de IA. Esto agiliza la creación de materiales de formación esenciales, mejorando la experiencia de incorporación para los nuevos empleados.

