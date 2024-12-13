Desarrolla una introducción atractiva de 45 segundos para nuevos empleados, demostrando los valores fundamentales de la empresa a través de un proceso diario sencillo como iniciar sesión en el sistema interno. Dirigido a nuevos empleados en un entorno tecnológico dinámico, este video requiere visuales modernos y amigables complementados por una voz en off animada y alentadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la información y asegurar una generación de voz en off clara para una primera impresión accesible y acogedora durante la incorporación de empleados.

