Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo una nueva herramienta simplifica las tareas diarias. Emplea un estilo visual limpio, moderno y profesional, complementado por una voz en off de IA clara y concisa. Este vídeo utilizará eficazmente la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente contenido atractivo, haciendo que las características complejas sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados en una empresa tecnológica, explicando el proceso de incorporación. El estilo visual debe ser informativo con visuales claros y paso a paso, acompañado por una voz en off de IA calmada e instructiva. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto consistente y profesional, e incluye Subtítulos/captions para accesibilidad, asegurando que cada empleado entienda la información clave.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un generador de vídeo de explicación de proceso de 50 segundos para el público en general, detallando un sencillo proyecto de mejora del hogar DIY. La presentación visual debe ser auténtica y relatable, mostrando demostraciones claras, todo mientras es apoyado por una voz en off de IA atractiva y conversacional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar un presentador realista que conecte directamente con la audiencia, haciendo que las instrucciones sean fáciles de seguir, y beneficiándose de la generación de Voz en off de HeyGen.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Explicación de Procesos

Aprende a transformar sin esfuerzo procesos complejos en vídeos explicativos animados que cautivan a tu audiencia y aclaran cualquier tema.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza introduciendo tu guion directamente, aprovechando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para delinear rápidamente tu proceso. Este enfoque simplificado actúa como tu creador de vídeos explicativos, convirtiendo tus ideas en una narrativa visual.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA realistas y voces para narrar tu proceso. Personaliza su apariencia y sincroniza sus movimientos para que coincidan con tu guion, haciendo que tus vídeos explicativos animados sean dinámicos y atractivos.
3
Step 3
Mejora con Elementos Dinámicos
Añade activos visuales de nuestra extensa biblioteca de medios, incorpora elementos de marca y utiliza voces en off de IA para dar vida a tu explicación. Asegura claridad con audio y visuales perfectamente sincronizados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Explicación
Una vez que tu explicación de proceso esté pulida, exporta fácilmente tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Comparte tus vídeos explicativos de calidad profesional para informar, formar o educar a tu audiencia de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos profesionales con facilidad, utilizando una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Este potente creador de vídeos explicativos agiliza tu proceso de producción.

¿Puede HeyGen producir vídeos explicativos animados con presentadores realistas?

¡Absolutamente! HeyGen te permite generar vídeos explicativos animados cautivadores con presentadores de IA realistas y diversos avatares de IA. Incluso puedes mejorar tus vídeos con voces en off de IA de alta calidad para un resultado pulido.

¿Qué tipos de vídeos animados puedo crear usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos animados, incluyendo vídeos de formación atractivos, explicativos de productos efectivos y vídeos explicativos de pizarra dinámicos. Actúa como un versátil generador de vídeos de explicación de procesos para diversas necesidades.

¿Ofrece HeyGen conversión de texto a voz y subtitulado para mis vídeos explicativos?

Sí, HeyGen integra capacidades avanzadas de conversión de texto a voz para generar automáticamente diálogos de sonido natural para tus vídeos explicativos. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos para asegurar accesibilidad y un mayor compromiso de la audiencia.

