Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos utilizando el potente generador de vídeos de procedimientos de HeyGen para integrar a nuevos miembros del equipo, demostrando los flujos de trabajo esenciales de la empresa. Este contenido de formación profesional debe presentar un estilo visual claro y paso a paso con una voz en off calmada y orientadora, dirigido a nuevos empleados y equipos internos, aprovechando al máximo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una narración precisa.

