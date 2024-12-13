Generador de Vídeos Explicativos de Políticas de Privacidad: Simplifica el Cumplimiento

Transforma texto legal complejo en vídeos claros de anuncios de políticas o módulos de formación usando Texto-a-vídeo desde guion.

545/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de comunicación interna de 45 segundos dirigido a todos los empleados de la empresa, anunciando actualizaciones recientes en la política de privacidad de datos. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, incorporando la marca de la empresa, con un avatar de IA transmitiendo los mensajes clave en un tono directo y autoritario. Este vídeo tiene como objetivo informar y tranquilizar al personal sobre los cambios de cumplimiento, asegurando que todos estén en la misma página, y se beneficiará de los avanzados avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera clara y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Necesitamos un vídeo de 30 segundos para redes sociales, impactante, dirigido a potenciales nuevos clientes, destacando la seguridad y confiabilidad que ofrece nuestra completa política de privacidad. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno, con cortes rápidos, metraje de archivo relevante que represente la protección de datos, y una voz en off enérgica y confiada. Esta breve y atractiva pieza construirá confianza y atraerá inscripciones, mostrando efectivamente el compromiso de la marca con la privacidad del usuario, y debería utilizar el extenso soporte de biblioteca de medios/archivo de HeyGen para obtener visuales impresionantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de formación sobre políticas de 90 segundos específicamente para el departamento de marketing, detallando las mejores prácticas para manejar datos de clientes en cumplimiento con nuestras regulaciones de privacidad. El estilo visual debe ser claro e instructivo, posiblemente incorporando diagramas de flujo simplificados y texto en pantalla, apoyado por una voz paciente y fácil de entender. Este módulo servirá como formación esencial para la gestión de datos sensibles, asegurando la adherencia departamental, y debería incluir los precisos subtítulos/captions de HeyGen para máxima accesibilidad y comprensión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos de Políticas de Privacidad

Comunica claramente políticas de privacidad complejas a tu audiencia. Crea vídeos explicativos atractivos y fáciles de entender de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo el texto de tu política de privacidad en la plataforma. Nuestra función de Texto-a-vídeo desde guion comenzará automáticamente a generar las escenas de tu vídeo basándose en tu entrada.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca y narrar tu política. Estos avatares de IA dan vida a tu guion con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Integra la identidad visual de tu empresa aplicando personalización de marca. Añade fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes para asegurar la consistencia de la marca en todos tus vídeos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Revisa tu vídeo explicativo de política de privacidad completamente personalizado. Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, luego exporta tu vídeo de alta calidad para una distribución fluida en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Cumplimiento de Políticas

.

Mejora la comprensión y retención de información crítica de cumplimiento a través de vídeos de formación en políticas interactivos y potenciados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos visualmente atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos explicativos cautivadores utilizando avatares de IA realistas y gráficos en movimiento. Puedes mejorar tu contenido con ayudas visuales atractivas, transformando información compleja en creación de vídeos atractiva.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para una fácil creación de vídeos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y plantillas y escenas profesionales. Nuestro creador de vídeos de IA te permite generar rápidamente vídeos desde un guion, agilizando la conversión de guion a vídeo para diversas necesidades de contenido.

¿Puede HeyGen incorporar la identidad de mi marca en los vídeos de políticas?

Absolutamente, HeyGen admite personalización de marca para asegurar que tus vídeos de comunicación interna, anuncios de políticas y formación en políticas se alineen perfectamente con la estética de tu empresa. Esto incluye usar HeyGen como generador de vídeos explicativos de políticas de privacidad, manteniendo la consistencia de la marca en todas las comunicaciones.

¿HeyGen admite la creación de varios formatos de vídeo como vídeos de cabeza parlante o para redes sociales?

Sí, HeyGen es versátil, permitiendo la creación de diversos formatos de vídeo como vídeos profesionales de cabeza parlante y vídeos atractivos para redes sociales. También puedes añadir fácilmente subtítulos/captions y utilizar la avanzada generación de voz en off para mejorar la accesibilidad y el alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo