Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, aclarando aspectos fundamentales de las regulaciones GDPR y CCPA sobre la privacidad del consumidor. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando plantillas y escenas vibrantes, acompañado de una voz clara y amigable y subtítulos esenciales para ayudar a la comprensión de una audiencia diversa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo educativo dinámico de 30 segundos dirigido a estudiantes universitarios, enfatizando controles de privacidad prácticos y hábitos seguros en línea. Este vídeo debe incorporar gráficos rápidos y llamativos de la biblioteca de medios y soporte de stock, junto con una voz en off enérgica y relatable generada directamente dentro de la plataforma, haciendo que los temas complejos sean accesibles y atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación de 90 segundos para equipos corporativos remotos, delineando pautas críticas de cumplimiento legal para el manejo de datos en un entorno de trabajo distribuido. El vídeo contará con un avatar de IA profesional en un entorno visual minimalista, asegurando que todo el contenido se transmita claramente y pueda exportarse en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas, utilizando las capacidades de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos sobre Privacidad

Aprende a crear fácilmente vídeos de formación profesional y conforme, asegurando que tu equipo entienda los requisitos críticos de protección de datos y cumplimiento legal.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de "creador de vídeos educativos sobre privacidad" eligiendo de nuestra diversa biblioteca de plantillas prediseñadas adaptadas para contenido educativo, o empieza desde cero.
2
Step 2
Pega tu Guion
Utiliza nuestra función de "texto a vídeo" pegando tu guion de formación sobre privacidad. Nuestra IA transformará tu texto en voces en off de sonido natural y lo alineará con visuales atractivos.
3
Step 3
Elige tu Avatar de IA
Mejora la presentación de tu vídeo seleccionando entre una gama de "avatares de IA" realistas para entregar tu información sensible con profesionalismo y claridad, asegurando una comunicación impactante.
4
Step 4
Añade Subtítulos y Exporta
Asegura el "cumplimiento legal" y una mayor accesibilidad generando automáticamente "subtítulos" precisos para tu vídeo. Una vez completo, exporta tu contenido profesional de formación sobre privacidad.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica las Regulaciones de Privacidad Complejas

Traduce las complejas regulaciones de cumplimiento legal, GDPR y CCPA en vídeos educativos claros y fácilmente comprensibles para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en "vídeos de formación" atractivos de manera rápida y eficiente. Utilizando la funcionalidad de "texto a vídeo" y avatares de "IA" realistas, HeyGen actúa como un potente "creador de vídeos de IA" para producir contenido de alta calidad para formación corporativa con facilidad.

¿Puede HeyGen usarse como "creador de vídeos educativos" para diversos temas y módulos de aprendizaje?

Absolutamente, HeyGen es un versátil "creador de vídeos educativos" adecuado para diversos temas y aplicaciones de aprendizaje. Con una amplia gama de "plantillas", "voces en off" personalizables y "subtítulos" automáticos, simplifica la creación de contenido educativo atractivo para cualquier currículo.

¿Qué "controles de privacidad" y medidas de "seguridad de nivel empresarial" ofrece HeyGen para contenido educativo sensible?

HeyGen prioriza la "protección de datos" con robustos "controles de privacidad" y medidas de "seguridad de nivel empresarial", asegurando la confidencialidad de su contenido. Estamos comprometidos con los estándares de "cumplimiento legal", proporcionando un entorno seguro para crear y gestionar todos sus vídeos educativos y de formación.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las empresas a crear "vídeos explicativos" de marca y contenido para "formación corporativa"?

HeyGen empodera a las empresas para crear "vídeos explicativos" impactantes y contenido integral para "formación corporativa" con amplios "controles de marca". Esto incluye agregar logotipos personalizados y colores de marca, asegurando que toda la comunicación visual sea coherente. Los vídeos también pueden exportarse fácilmente para "integración LMS" para facilitar su implementación.

