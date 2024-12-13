Creador de Vídeos de Planes de Precios: Elige Tu Plan Ideal

Descubre suscripciones flexibles adaptadas a tus necesidades, con potentes avatares AI para contenido atractivo.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que están explorando varios "planes de precios", destacando la facilidad de comenzar con una "prueba gratuita". El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos de impresionantes "Plantillas y escenas" y superposiciones de texto en pantalla que comuniquen claramente el valor. Una voz en off alegre y amigable debe guiar a los espectadores a través de los pasos iniciales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de 45 segundos diseñado para profesionales del marketing que comparan "suscripciones" para un "creador de vídeos AI". El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando un "avatar AI" profesional para presentar las diferencias clave y ventajas de las ofertas de HeyGen. Una voz en off profesional e informativa subrayará cómo HeyGen simplifica la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para freelancers y creadores de contenido, mostrando demostraciones rápidas de cómo "Texto a vídeo desde guion" simplifica el proceso creativo, enfatizando el valor de un "plan anual" y "créditos AI" flexibles. Una voz en off conversacional con una pista de fondo inspiradora resonará con sus ambiciones creativas.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo pulido de 30 segundos dirigido a clientes empresariales que evalúan un "Plan empresarial". El estilo visual debe ser corporativo y tranquilizador, utilizando una "Generación de voz en off" confiada para explicar la escalabilidad y el soporte dedicado. Este vídeo debe contrastar sutilmente con el "plan mensual" estándar destacando características avanzadas y seguridad, asegurando una sensación premium.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Planes de Precios

Explica claramente tus opciones de suscripción y estructuras de precios con vídeos dinámicos que involucren a tu audiencia y generen conversiones.

1
Step 1
Selecciona los Detalles de Tu Plan
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para mostrar efectivamente tus planes de precios, ya sea una prueba gratuita, plan mensual o anual.
2
Step 2
Añade Tu Información de Precios
Integra fácilmente tus niveles de precios específicos y detalles de suscripción. Usa Texto a vídeo desde guion para convertir las características de tu plan en narrativas visuales atractivas.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Mejora tu vídeo usando controles de marca como logos y colores para coincidir con la estética de tu empresa. Destaca características clave, pruebas gratuitas y créditos AI específicos para cada plan.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de plan de precios esté perfeccionado, expórtalo como una descarga MP4 para una distribución de alta calidad en todas tus plataformas. Muestra efectivamente tus planes de precios.

Casos de Uso

Mostrar el Éxito del Cliente

Aprovecha los vídeos AI para compartir testimonios de clientes convincentes, construyendo confianza y fomentando las inscripciones para tus diversos planes de precios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo atiende HeyGen las diversas necesidades de los usuarios para un creador de vídeos AI?

HeyGen ofrece capacidades AI flexibles, incluyendo vídeo generativo y avatares AI personalizables, diseñados para escalar con tu equipo. Nuestra plataforma soporta múltiples usuarios y herramientas de colaboración robustas, asegurando que todos puedan contribuir a la creación de vídeos profesionales.

¿Qué capacidades de vídeo generativo ofrece HeyGen para la creación?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo generativo de alta calidad utilizando capacidades avanzadas de AI, incluyendo texto a vídeo desde guion y generación de voz en off realista. Todos tus vídeos finales pueden ser fácilmente exportados como descargas MP4.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener mi identidad de marca en los vídeos?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca sin problemas. También puedes aprovechar avatares AI personalizados para asegurar una representación consistente en todos tus proyectos de creación de vídeos.

¿Ofrece HeyGen una forma de explorar su creador de vídeos AI?

Sí, puedes explorar fácilmente las potentes capacidades del creador de vídeos AI de HeyGen a través de una experiencia introductoria. Esto te permite probar nuestros avatares AI y la extensa biblioteca de plantillas antes de comprometerte con una suscripción completa.

