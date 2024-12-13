Crea un vídeo de vista previa de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear contenido de marketing atractivo. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, acompañado de una banda sonora animada y una voz en off clara y entusiasta generada con la función de generación de voz en off de HeyGen. Destaca la rapidez y simplicidad de transformar un guion simple en un vídeo pulido usando Texto a vídeo desde guion.

Generar Vídeo