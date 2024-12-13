Tu Creador de Vídeos de Vista Previa para Contenido Rápido y Fácil

Genera vídeos promocionales de alto impacto al instante para campañas de marketing usando generación de voz en off inteligente.

Crea un vídeo de vista previa de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear contenido de marketing atractivo. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, acompañado de una banda sonora animada y una voz en off clara y entusiasta generada con la función de generación de voz en off de HeyGen. Destaca la rapidez y simplicidad de transformar un guion simple en un vídeo pulido usando Texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional elegante de 45 segundos dirigido a agencias creativas y lanzadores de productos, demostrando el poder de un creador de vídeos promocionales profesional. Adopta un estilo visual cinematográfico con transiciones dinámicas y una banda sonora poderosa. Ilustra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden presentar su mensaje y cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock mejora su narrativa, con el resultado final fácilmente optimizado usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, enfatizando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos. El estilo visual debe ser limpio y amigable, imitando una animación explicativa, con una narración atractiva. Muestra la facilidad de añadir claridad y accesibilidad a su contenido usando los Subtítulos/captions de HeyGen y la variedad disponible a través de Plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional vibrante de 30 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales y negocios de comercio electrónico. El estilo visual debe ser rápido y llamativo con música de fondo moderna. Ilustra cómo HeyGen permite la creación rápida de vídeos promocionales impactantes, aprovechando Texto a vídeo desde guion para una generación rápida de contenido y generación de voz en off profesional para captar la atención de la audiencia instantáneamente en plataformas como Instagram y TikTok.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Vista Previa

Crea vídeos de vista previa profesionales sin esfuerzo. Nuestro editor de vídeo AI intuitivo te ayuda a crear contenido atractivo para campañas de marketing y redes sociales, rápidamente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales, perfectamente adecuadas para crear vídeos de vista previa impactantes.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Añade fácilmente tus medios personalizados, o aprovecha nuestras funciones de AI como Texto a vídeo desde guion para generar narrativas atractivas para tu creación de vídeo.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Personaliza tu creador de vídeos de vista previa con tus controles de Marca únicos, asegurando visuales consistentes en todas tus campañas de marketing.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tus vídeos promocionales profesionales utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, haciéndolos listos para compartir inmediatamente en plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito con Vídeo

.

Transforma testimonios de clientes en vistas previas de vídeo atractivas para generar confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos para vídeos promocionales impactantes?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos para vídeos promocionales impactantes al aprovechar avatares de AI y generación de texto a vídeo. Puedes transformar rápidamente guiones en contenido atractivo usando plantillas y voces en off profesionales, haciendo de HeyGen un creador de vídeos eficiente.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo extensas para simplificar mis flujos de trabajo de creación de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para agilizar tu experiencia de creación de vídeos. Personaliza fácilmente estas escenas con tu marca, metraje de stock y elementos deseados para producir vídeos promocionales o explicativos únicos.

¿Qué tipo de activos creativos puedo usar para enriquecer mis vídeos de HeyGen?

HeyGen soporta una rica biblioteca de medios que incluye metraje de stock y otros activos libres de derechos para mejorar tu producción creativa. También puedes añadir voces en off dinámicas y subtítulos profesionales para asegurar que tu mensaje sea claro y atractivo para cualquier audiencia.

¿Es HeyGen adecuado para producir varios tipos de vídeos promocionales y contenido de marketing?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos versátil perfecto para crear diversos vídeos promocionales, explicativos y contenido para redes sociales y campañas de marketing. Sus funciones impulsadas por AI y herramientas de edición fáciles te permiten producir vídeos de alta calidad para cualquier propósito.

