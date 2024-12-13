Creador de Vídeos de Comunicados de Prensa: Crea Vídeos de Noticias Impactantes

Crea un vídeo de 60 segundos demostrando cómo las pequeñas empresas pueden anunciar rápidamente actualizaciones de productos o noticias de la empresa utilizando un "creador de vídeos de comunicados de prensa". Dirige este vídeo a equipos de marketing ocupados y startups, mostrando un estilo visual limpio y profesional con texto conciso en pantalla y una música de fondo animada. Enfatiza la facilidad de convertir Texto a vídeo desde un guion para una creación de contenido rápida, destacando a HeyGen como un eficiente "creador de vídeos en línea" y la alta calidad de la generación de locuciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para explicar una nueva función de software compleja, dirigido a desarrolladores y entusiastas de la tecnología. El estilo visual debe ser moderno y preciso, utilizando superposiciones de texto dinámico en pantalla para resaltar términos técnicos, acompañado de una locución calmada y autoritaria. Muestra cómo los avatares de AI pueden presentar información claramente, contribuyendo a "contenido de vídeo dinámico", y cómo los Subtítulos/captions aseguran la accesibilidad para los espectadores que interactúan con este "editor de vídeo AI".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 2 minutos anunciando un importante lanzamiento de producto, diseñado para cautivar a clientes potenciales, inversores y medios de comunicación. Este vídeo debe adoptar un estilo cinematográfico y visualmente rico, combinando música de fondo inspiradora con una locución profesional y humana. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para establecer una narrativa convincente, aprovechando las "plantillas de vídeo" predefinidas, y demuestra la flexibilidad del redimensionamiento de la Relación de aspecto y las exportaciones para varias "campañas de marketing".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un tutorial de bienvenida de 1 minuto para nuevos usuarios, guiándolos a través de los pasos iniciales para crear su primer vídeo con HeyGen. Dirigido a creadores de contenido por primera vez, este vídeo debe presentar un enfoque visual amigable, paso a paso, con animaciones brillantes e instrucciones claras en pantalla, complementado por una locución útil y alentadora. Destaca la simplicidad de generar contenido usando Texto a vídeo desde un guion y el potencial atractivo de integrar varios avatares de AI para una experiencia intuitiva de "editor de vídeo AI".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Comunicados de Prensa

Transforma rápidamente tus comunicados de prensa escritos en contenido de vídeo dinámico con herramientas impulsadas por AI, involucrando a tu audiencia de manera más efectiva que nunca.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo a partir de Texto
Pega el texto de tu comunicado de prensa en el editor, permitiendo que nuestra AI convierta instantáneamente tu texto en un vídeo, aprovechando la función de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para proporcionar una base visualmente atractiva y estructurada para tu anuncio de comunicado de prensa.
3
Step 3
Añade Avatares de AI Atractivos
Introduce un avatar de AI realista para presentar tu comunicado de prensa, mejorando el compromiso y entregando tus noticias con un toque profesional y humano.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo de comunicado de prensa completado, luego expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados para su distribución inmediata en plataformas.

Casos de Uso

Anuncia Hitos e Historias de Éxito

Comunica visualmente los logros de la empresa, los éxitos de los clientes y las actualizaciones significativas, mejorando la narrativa y credibilidad de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicados de prensa?

HeyGen es un creador de vídeos en línea que agiliza la creación de contenido de vídeo dinámico para comunicados de prensa. Su editor de vídeo AI transforma tus guiones en vídeos profesionales utilizando tecnología de texto a vídeo y plantillas personalizables, perfectas para vídeos de noticias.

¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización técnica a través de su editor de arrastrar y soltar, permitiéndote añadir medios, superposiciones de texto y animar texto. También puedes aplicar controles de marca, personalizar elementos de vídeo y utilizar una rica biblioteca de medios para adaptar tu contenido visual.

¿Utiliza HeyGen AI para la producción avanzada de vídeos?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada AI para la generación de vídeos de principio a fin, con avatares de AI realistas y una robusta generación de locuciones a partir de texto. Esta plataforma de vídeo impulsada por AI permite la creación de vídeos nativos de manera rápida, haciendo accesible la producción sofisticada.

¿Puedo exportar y compartir fácilmente los vídeos creados con HeyGen?

Absolutamente. Después de crear tu contenido de vídeo dinámico con HeyGen, puedes exportar fácilmente los archivos de vídeo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto permite una compartición fluida en línea para aumentar las interacciones sociales y mejorar tus campañas de marketing.

