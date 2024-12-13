Crea un "vídeo destacado del presidente" de 60 segundos diseñado para candidatos políticos y sus equipos de campaña, con un tono profesional e inspirador. Visualmente, este vídeo debe presentar transiciones dinámicas entre puntos clave de políticas y entrevistas con los candidatos, subrayado por una voz en off autoritaria y clara. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu mensaje de campaña en escenas visuales, mejoradas por una generación de voz en off profesional para transmitir la visión de tu candidato con impacto.

