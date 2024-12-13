Creador de Videos de Presentación para Videos Atractivos

Genera impresionantes presentaciones en video en minutos con avatares de IA y plantillas personalizables.

Para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing que buscan elevar su marketing en redes sociales, genera un vibrante video de 30 segundos. Debe presentar un estilo visual moderno y atractivo con colores brillantes y gráficos dinámicos, respaldado por una pista de audio animada y enérgica. Ensambla eficientemente este video de presentación profesional utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un video explicativo informativo de 60 segundos para formadores corporativos y educadores que simplifique procesos complejos a través de una presentación en video en línea. El estilo visual debe mantenerse limpio y profesional, incorporando ilustraciones animadas claras y una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la función de Texto a video desde guion de HeyGen para asegurar una narración precisa y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un persuasivo video pitch deck de 45 segundos adaptado para inversores y emprendedores, diseñado para presentar una nueva idea de negocio con el máximo impacto. La estética requiere un aspecto elegante, pulido y profesional, integrando transiciones dinámicas, metraje de archivo convincente y una voz en off segura y articulada. Mejora tu narración visual integrando imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un creativo video corto de 20 segundos que muestre un proyecto estudiantil o un portafolio personal, destinado a evaluadores académicos o posibles colaboradores. Esta pieza debe presumir de un enfoque visualmente dinámico y atractivo, caracterizado por cortes rápidos, gráficos personalizados y una pista de música de fondo enérgica. Logra una optimización perfecta para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Presentación

Transforma sin esfuerzo tus ideas en presentaciones en video atractivas con IA, plantillas personalizables y potentes herramientas de edición para cualquier audiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa colección de plantillas personalizables para iniciar la creación de tu video de presentación, asegurando una base profesional para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Guion
Da vida a tu guion seleccionando e integrando avatares de IA para narrar tu presentación, convirtiendo sin problemas el texto en un discurso atractivo.
3
Step 3
Personaliza con Animaciones
Mejora el atractivo visual aplicando animaciones a tu texto, imágenes y escenas, creando transiciones dinámicas y memorables a lo largo de tu video.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu video y genéralo en la relación de aspecto deseada, luego exporta fácilmente tu convincente presentación en video para compartirla en diversas plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Pitch Decks y Videos Explicativos Atractivos

.

Desarrolla pitch decks dinámicos, videos explicativos e historias de éxito de clientes utilizando IA para cautivar a tu audiencia y transmitir mensajes clave de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de presentaciones en video atractivas?

HeyGen simplifica el proceso al ofrecer una vasta biblioteca de plantillas personalizables y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, permitiendo a cualquiera producir presentaciones en video profesionales con facilidad. Puedes agregar animaciones y transiciones sin esfuerzo para cautivar a tu audiencia.

¿Puede HeyGen realmente generar una presentación en video de IA a partir de un guion?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de video de IA para transformar tu guion de texto directamente en una presentación en video dinámica, completa con avatares de IA realistas y narración natural. Esto agiliza la creación de contenido para diversas necesidades como videos explicativos o videos corporativos.

¿Qué tipos de presentaciones en video puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de tipos de presentaciones en video en línea, incluyendo pitch decks convincentes, videos explicativos informativos, videos corporativos y contenido atractivo para marketing en redes sociales. Personalízalos con tus controles de marca para un aspecto consistente.

¿HeyGen admite la adición de mis propios medios o grabaciones de pantalla a un video de presentación?

Sí, HeyGen te permite integrar sin problemas tus propios medios, incluidas grabaciones de pantalla, imágenes y videos, en tus proyectos de creador de videos de presentación. Esto mejora tu contenido y hace que tus presentaciones en video sean verdaderamente únicas.

