Transforma tus diapositivas en presentaciones de video atractivas con avatares de IA y animaciones dinámicas para mantener una consistencia de marca impecable.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Dirigido a educadores y formadores, este vídeo de 60 segundos muestra cómo la función de texto a vídeo a partir de guiones de HeyGen puede revolucionar sus materiales didácticos. Con un estilo visual limpio y educativo, el vídeo demuestra cómo convertir planes de lección en atractivos vídeos de diapositivas, completos con narraciones en off. La interfaz intuitiva permite una fácil colaboración con su equipo, asegurando que su contenido educativo sea tanto informativo como visualmente atractivo.
Para equipos de marketing que buscan crear historias de marca impactantes, este video de 30 segundos resalta la versatilidad de la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen. El video utiliza un estilo visual vibrante y enérgico, perfecto para captar la atención de clientes potenciales. Descubre cómo utilizar plantillas de diapositivas de video para elaborar una narrativa que se alinee con la voz de tu marca, mientras que los avatares de IA añaden un toque personal a tu mensaje, haciéndolo memorable y cercano.
Este vídeo de 90 segundos está diseñado para profesionales del mundo empresarial que buscan mejorar sus presentaciones corporativas. Con un estilo visual sofisticado y pulido, el vídeo muestra el uso de la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque profesional a tus diapositivas. Aprende cómo mantener la consistencia de la marca en todas tus presentaciones y utiliza la función de control remoto para una entrega impecable durante las presentaciones en vivo. El vídeo concluye con consejos sobre cómo exportar tu producto final en diferentes relaciones de aspecto, asegurando la compatibilidad con cualquier plataforma.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de diapositivas de presentación y videos mediante el uso de generadores de video con IA y plantillas de diapositivas de video. Esto permite a los usuarios crear animaciones de diapositivas dinámicas y presentaciones de video atractivas sin esfuerzo.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce captivating slideshow videos that maintain brand consistency and capture audience attention.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Utilize AI-powered slideshow editing to create visually appealing video presentations for social media platforms.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis presentaciones de vídeo?
HeyGen ofrece un potente generador de vídeos AI que transforma tus diapositivas de presentación en presentaciones de vídeo atractivas. Con características como animaciones dinámicas de diapositivas y narraciones en off, puedes crear contenido cautivador que mantiene la consistencia de la marca.
¿Qué hace únicas a las plantillas de vídeo con diapositivas de HeyGen?
Las plantillas de presentaciones de vídeo de HeyGen están diseñadas para ser tanto creativas como versátiles, permitiéndote incorporar gráficos animados y edición de presentaciones con inteligencia artificial. Esto asegura que tus vídeos no solo sean visualmente atractivos, sino que también estén alineados con la identidad de tu marca.
¿Puedo colaborar con mi equipo utilizando HeyGen?
Sí, HeyGen facilita la colaboración sin problemas con tu equipo. Puedes controlar de manera remota el proceso de edición, asegurando que todos puedan contribuir a crear una presentación de video cohesiva y profesional.
¿HeyGen admite la exportación de vídeos en diferentes formatos?
Por supuesto, HeyGen te permite exportar vídeos en varios formatos y proporciones de aspecto, facilitando la compartición de tu contenido en diferentes plataformas mientras se mantiene una alta calidad.