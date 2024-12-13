Potente Generador de Vídeos de IA para Creación Rápida de Contenido

Genera vídeos de IA profesionales rápidamente con plantillas y escenas personalizables, perfectas para todos los creadores de contenido.

Crea un vídeo explicativo técnico de 1 minuto para profesionales del sector, demostrando los principios básicos de una nueva API. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando los "avatares de IA" de HeyGen para presentar la información claramente, mejorado con voces de IA realistas para la "generación de voz en off". Este "generador de vídeos de IA" hace que los temas complejos sean accesibles.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a nuevos usuarios de software, ilustrando cómo navegar por una función específica. El vídeo necesita un estilo visual atractivo y paso a paso con "subtítulos" para una máxima comprensión, fácilmente creado en línea usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. Esta solución de "Texto a Vídeo IA" simplifica el aprendizaje de procesos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 1 minuto y 30 segundos dirigido a clientes existentes y gerentes de producto, destacando las recientes mejoras técnicas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y autoritario, aprovechando el "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para integrar fotos y vídeos de stock relevantes y "plantillas y escenas" profesionales para una presentación pulida impulsada por IA. Esto permite una edición de vídeo eficiente sin recursos externos extensos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional convincente de 60 segundos diseñado para empresas y responsables técnicos, mostrando la utilidad única de una nueva herramienta de desarrollo impulsada por IA. La estética debe ser moderna e impactante, con una "generación de voz en off" nítida y la flexibilidad de "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para llegar a varias plataformas de manera efectiva. Este "generador de vídeos de IA" simplifica la creación de contenido de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de IA

Transforma tus ideas en vídeos de IA profesionales y atractivos rápida y fácilmente, sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu guion de texto o usando "indicaciones de texto simples" para generar contenido. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion transformará tu entrada en un esquema de vídeo escena por escena.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Da vida a tu mensaje seleccionando un "Avatar de IA" expresivo de nuestra diversa colección de avatares de IA, asegurando que tu vídeo tenga un presentador profesional y atractivo.
3
Step 3
Añade Voces en Off Dinámicas
Genera audio de sonido natural añadiendo "voces de IA realistas" a tu guion. Nuestra generación de voz en off asegura un sonido pulido y profesional para tu contenido.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Finalizado
Una vez satisfecho, utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para tener tus "vídeos de IA" de alta calidad listos para compartir inmediatamente en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos Motivacionales Inspiradores

.

Crea vídeos poderosos y edificantes que resuenen profundamente con tu audiencia, fomentando la motivación y un sentimiento positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA a partir de texto?

HeyGen permite a los usuarios transformar simples indicaciones de texto en vídeos de IA pulidos sin esfuerzo. Nuestro avanzado generador de Texto a Vídeo IA utiliza tecnología impulsada por IA para crear contenido dinámico con facilidad.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para crear vídeos de IA atractivos?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de características, incluyendo avatares de IA personalizables y voces de IA realistas para voces en off atractivas. También genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance de tus vídeos de IA.

¿Puedo crear vídeos profesionales rápidamente usando la plataforma de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen hace que la creación de vídeos sea accesible con una interfaz en línea intuitiva y una vasta biblioteca de plantillas predefinidas. Los creadores de contenido pueden producir rápidamente vídeos de IA de calidad profesional sin experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Es HeyGen una plataforma de edición de vídeos de IA en línea?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos de IA en línea diseñado para una edición y creación de vídeos eficiente directamente en tu navegador. Sus capacidades impulsadas por IA te permiten simplificar todo el proceso, desde el guion hasta el vídeo final, todo desde una sola plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo