Creador de Vídeos Explicativos: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Eleva tu estrategia de marketing con vídeos explicativos animados personalizados, traídos a la vida por avatares de IA realistas.

Produce un vídeo explicativo animado dinámico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un servicio complejo simplifica sus operaciones. Emplea un estilo visual vibrante y moderno con música de fondo animada y una cálida locución de IA, presentando los avatares expresivos de HeyGen para guiar a los espectadores a través de los beneficios clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vídeo de marketing conciso de 30 segundos para los especialistas en marketing en redes sociales, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para resaltar eficientemente las características de un nuevo producto. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio elegante y profesional, acompañado de una locución convincente, optimizando la velocidad de creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal producir una demostración de producto de 45 segundos, impulsada por el generador de vídeos de IA de HeyGen, para gerentes de producto, detallando meticulosamente una actualización innovadora de software? La estética deseada es ilustrativa y altamente atractiva, mejorada por una locución profesional y una pista de audio clara e informativa, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde el guion para una producción de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Considera crear un vídeo explicativo interno de 50 segundos para nuevos miembros del equipo, ilustrando un flujo de trabajo novedoso con un estilo visual altamente personalizado. Este vídeo debe presentar una estética impulsada por infografías y de marca, y una locución de IA directa e informativa, priorizando la accesibilidad para todos los espectadores a través de la robusta función de subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos para Planificación Previa

Crea vídeos explicativos profesionales y atractivos para la planificación previa con facilidad, cautivando a tu audiencia y aclarando temas complejos de manera efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo. Nuestra función de "Texto a vídeo desde el guion" te ayuda a delinear rápidamente tus vídeos explicativos, convirtiendo ideas en contenido estructurado sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Avatares Dinámicos
Da vida a tu narrativa eligiendo entre una amplia gama de "avatares de IA". Personaliza su apariencia y gestos para transmitir perfectamente el mensaje de tus vídeos explicativos animados y captar la atención de los espectadores.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Transforma tu guion en una narración realista utilizando nuestra avanzada función de "Generación de locuciones". Mejora la accesibilidad añadiendo automáticamente "subtítulos/captions" a todos tus vídeos explicativos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu contenido profesional eligiendo tus opciones preferidas de "Cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones". Comparte sin esfuerzo la salida de tu generador de vídeos de IA de alta calidad en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y el Compromiso del Cliente

.

Aumenta el compromiso y la retención en talleres de planificación previa y sesiones de educación al cliente a través de vídeos dinámicos de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos atractivos?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios producir fácilmente vídeos explicativos de alta calidad. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar, combinado con una vasta biblioteca de plantillas de vídeo, simplifica significativamente el proceso de producción.

¿Puedo personalizar el estilo y los avatares para mis vídeos explicativos animados en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote personalizar estilos e integrar diversos avatares de IA en tus vídeos explicativos animados. También puedes aprovechar el generador de voz de IA para mejorar aún más tu visión creativa.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo y la exportación?

HeyGen ofrece características robustas como la integración fluida de texto y subtítulos y un editor de vídeo versátil para refinar tu contenido. Para una distribución diversa, puedes utilizar varias opciones de exportación de vídeo, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto para plataformas como las redes sociales.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de demostración de productos y estrategias de marketing convincentes?

Sí, HeyGen es un excelente creador de vídeos explicativos para elaborar vídeos de demostración de productos convincentes que refuercen tu estrategia de marketing. Su poderosa capacidad de texto a vídeo desde el guion y las plantillas de vídeo listas para usar lo hacen ideal para la comunicación empresarial profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo