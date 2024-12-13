Creador de Vídeos Explicativos de PPC: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente

Crea fácilmente vídeos explicativos de PPC profesionales con nuestra plataforma intuitiva, aprovechando avatares de IA para aumentar el compromiso y generar conversiones.

Un vídeo explicativo vibrante de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo crear rápidamente un vídeo explicativo de PPC cautivador. El estilo visual debe ser moderno y animado, utilizando las plantillas y escenas extensas de HeyGen, con una voz en off profesional, animada y alentadora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales del marketing, crea un vídeo explicativo pulido de 45 segundos que demuestre la eficiencia de ser un creador de vídeos explicativos usando IA. El estilo visual y de audio debe ser corporativo y atractivo, presentando avatares de IA realistas para transmitir mensajes clave con un tono claro y autoritario.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo instructivo de 60 segundos para gestores de productos que introduzca nuevas características. Este vídeo debe priorizar la claridad con visuales tipo grabación de pantalla y transiciones suaves, mejorado por la generación dinámica de voz en off a partir de un guion escrito, asegurando una presentación articulada y fácil de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Un vídeo explicativo impactante de 30 segundos diseñado para creadores de contenido y educadores, destacando la facilidad de transformar guiones en vídeos explicativos atractivos para un mayor alcance. El estilo visual debe ser visualmente rico, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, complementado con una narración clara y subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de PPC

Crea fácilmente vídeos explicativos atractivos que impulsen el compromiso y las conversiones para tus campañas de PPC, mejorando tus resultados publicitarios.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla para tu Proyecto
Inicia tu proceso de creación eligiendo entre nuestras "plantillas de vídeo" profesionales, diseñadas para acelerar la producción de tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Realistas y Guion
Añade "avatares de IA realistas" para narrar tu historia, transformando tu guion en contenido de vídeo dinámico con voces impulsadas por IA.
3
Step 3
Mejora con Medios Ricos y Subtítulos
Mejora tu mensaje incorporando elementos de nuestra extensa "biblioteca de recursos" y asegurando un amplio alcance con "subtítulos/captions" automatizados.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Máximo Alcance
Finaliza tu "vídeo explicativo" atractivo y expórtalo en formatos y relaciones de aspecto óptimos para todas las plataformas, diseñado para "aumentar el compromiso" de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Explicativos de Éxito del Cliente

.

Transforma testimonios en poderosos vídeos explicativos para demostrar el valor del producto y generar confianza en los anuncios de PPC.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de manera rápida y efectiva utilizando herramientas avanzadas impulsadas por IA. Aprovecha nuestro intuitivo creador de vídeos explicativos para dar vida a tus ideas con avatares de IA realistas y escenas dinámicas.

¿Qué características de edición de vídeo ofrece HeyGen para vídeos explicativos?

HeyGen proporciona un potente editor de arrastrar y soltar, lo que facilita la personalización de tus vídeos explicativos. Accede a una rica biblioteca de recursos, utiliza plantillas de vídeo profesionales y genera automáticamente subtítulos para un contenido pulido y de alta calidad.

¿Puede HeyGen generar voces en off profesionales y avatares realistas para vídeos explicativos?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un generador de voz avanzado impulsado por IA que ofrece una amplia gama de voces de sonido natural, junto con impresionantes avatares de IA realistas. Estos elementos se combinan para ofrecer vídeos explicativos profesionales y atractivos sin producción compleja.

¿Cómo mejoran los vídeos explicativos de HeyGen el compromiso en las plataformas?

Los vídeos explicativos de alta calidad y sin marcas de agua de HeyGen están diseñados para aumentar el compromiso en varios canales de redes sociales. Al utilizar visuales cautivadores y mensajes claros, tus vídeos captarán efectivamente la atención de la audiencia y comunicarán tu mensaje.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo