Generador de Videos para Campañas de PPC sin Esfuerzo para Más Conversiones
Produce rápidamente anuncios de video de alto impacto y aumenta tu ROI transformando cualquier guion en un video dinámico con Texto a video desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Para los especialistas en marketing digital y estrategas de redes sociales, se necesita un video de 45 segundos para ilustrar el poder de la IA en la creación de anuncios de alto impacto para redes sociales. El video debe ser visualmente dinámico con música de fondo moderna, protagonizado por los avatares de IA de HeyGen que transmiten mensajes clave a través de una generación de Voz en off clara.
Las agencias creativas y los gerentes de marca apreciarán un sofisticado video de 60 segundos que destaque a HeyGen como un potente Motor Creativo para la generación de video de principio a fin. Esta pieza debe exudar una estética elegante con música cinematográfica inspiradora, haciendo un uso extensivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para activos de alta calidad e incluyendo Subtítulos precisos para un mayor alcance.
Imagina un video promocional conciso de 30 segundos diseñado para empresas de comercio electrónico y especialistas en marketing de rendimiento, demostrando cómo HeyGen impulsa Más Conversiones en campañas de Google Ads. Requiere un estilo visual y de audio directo y orientado a resultados con presentaciones de productos nítidas, enfatizando el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio sin problemas y las capacidades eficientes de Texto a video desde guion para formatos de anuncios diversos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de video cautivadores con IA para impulsar más conversiones en tus campañas de PPC.
Genera Anuncios Sociales Atractivos.
Crea sin esfuerzo anuncios de video para redes sociales y clips atractivos para captar la atención de la audiencia y aumentar el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear anuncios de video de alto impacto para redes sociales y campañas de PPC?
HeyGen te permite producir anuncios de video de alto impacto y anuncios para redes sociales con facilidad. Aprovecha nuestro motor creativo y nuestras extensas plantillas de anuncios de video para generar contenido atractivo rápidamente, diseñado para impulsar más conversiones en tus campañas de PPC.
¿Qué características ofrece HeyGen para una generación de video de principio a fin eficiente?
HeyGen ofrece una solución de generación de video de principio a fin, transformando texto a video desde guion con avatares de IA realistas y generación de voz en off profesional. Esto agiliza tu flujo de trabajo, permitiendo la creación rápida de anuncios de video atractivos.
¿Permite HeyGen controles de marca completos dentro de las plantillas de anuncios de video?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos de marca directamente en las plantillas de anuncios de video. Esto asegura que todos tus anuncios de video y maquetas de anuncios mantengan una identidad de marca consistente.
¿Cómo optimiza HeyGen los anuncios de video para diferentes plataformas como Google Ads?
HeyGen simplifica la optimización de tus anuncios de video para diversas plataformas ofreciendo un redimensionamiento de aspecto-ratio sin problemas y varias opciones de exportación. Esto asegura que tu contenido esté perfectamente adaptado para campañas de Google Ads y otras ubicaciones de anuncios en redes sociales.