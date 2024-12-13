Creador de Vídeos de Anuncios PPC: Crea Anuncios de Alta Conversión Rápidamente

Aumenta las conversiones de anuncios transformando tus guiones en vídeos dinámicos con nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo vibrante de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, mostrando lo fácil que es lanzar campañas de creador de vídeos de anuncios PPC llamativos. El estilo visual debe ser brillante y dinámico, complementado por una voz en off amigable y animada, enfatizando el poder de las "Plantillas y escenas" predefinidas para generar rápidamente anuncios de vídeo profesionales sin experiencia en diseño.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo convincente de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando cómo un Creador de Vídeos AI simplifica la producción de creatividades publicitarias diversas. Presenta una estética visual profesional y limpia con una voz en off autoritaria, destacando la eficiencia obtenida al utilizar "Avatares AI" para un mensaje de marca coherente en todas tus campañas de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial atractivo de 60 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido sobre cómo maximizar el alcance de vídeos personalizables en varias plataformas. El vídeo debe adoptar un estilo visualmente rico y enérgico, acompañado de una voz en off entusiasta, demostrando lo fácil que es adaptar contenido para diferentes canales usando "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" y asegurar la accesibilidad con "Subtítulos/captions".
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una pieza promocional concisa de 30 segundos dirigida a redactores publicitarios y negocios de comercio electrónico, ilustrando la transformación sin esfuerzo de copias publicitarias existentes en contenido de creador de vídeos de anuncios cautivadores. Emplea un estilo visual simple, directo e inspirador con una voz en off cálida, subrayando el poder de "Texto a vídeo desde guion" combinado con "Soporte de biblioteca de medios/stock" para generar rápidamente anuncios de vídeo impactantes a partir de sus ideas escritas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios PPC

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo de alto impacto para tus campañas PPC con herramientas impulsadas por AI, mejorando el compromiso y ofreciendo resultados sólidos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Ganadora
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para comenzar rápidamente a crear tus creatividades publicitarias, asegurando una base sólida para tu campaña.
2
Step 2
Personaliza el Contenido de tu Anuncio
Utiliza nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar para añadir tu guion y elementos visuales. Aprovecha nuestro Creador de Vídeos AI para generar escenas dinámicas o avatares AI para una narración atractiva.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra la identidad única de tu marca utilizando controles de marca para añadir tu logotipo, colores específicos y fuentes. Mejora la claridad con voces en off profesionales y subtítulos.
4
Step 4
Exporta Anuncios de Vídeo Optimizados
Finaliza tu anuncio eligiendo las opciones óptimas de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para varias plataformas sociales, asegurando que tus anuncios de vídeo estén perfectamente preparados para tus campañas PPC.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente en Anuncios

.

Aprovecha vídeos impulsados por AI convincentes para presentar historias de éxito auténticas de clientes, construyendo confianza y fomentando nuevas adquisiciones de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis creatividades publicitarias para campañas PPC?

HeyGen, como un Creador de Vídeos AI, te permite producir rápidamente creatividades publicitarias de alta calidad. Al aprovechar avatares AI y vídeos personalizables, puedes crear contenido atractivo que capte la atención y genere resultados para tus campañas de anuncios PPC.

¿Ofrece HeyGen herramientas fáciles de usar para la creación eficiente de anuncios de vídeo?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ser un creador de anuncios de vídeo intuitivo, con una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales y un editor de arrastrar y soltar sencillo. Esto te permite producir anuncios de vídeo atractivos rápida y fácilmente, sin necesidad de tener una amplia experiencia en edición.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos de anuncios PPC?

HeyGen funciona como un poderoso creador de vídeos de anuncios PPC que asegura la integridad de tu marca en todas tus campañas. Puedes utilizar controles de marca integrales para incorporar tu logotipo, colores personalizados y estilos visuales específicos, haciendo que tus anuncios de vídeo sean distintivos y profesionales.

¿Puede HeyGen transformar copias publicitarias escritas en anuncios de vídeo dinámicos?

Sí, las herramientas avanzadas impulsadas por AI de HeyGen son excepcionalmente hábiles para convertir tus copias publicitarias en anuncios de vídeo cautivadores. Funciones como texto a vídeo desde guion y generación de voz en off realista te permiten animar tus mensajes sin esfuerzo y crear contenido impactante.

