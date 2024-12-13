Crea un dinámico video tutorial de 45 segundos para 'principiantes' en el desarrollo de API, introduciendo los conceptos fundamentales de Postman. El estilo visual debe ser atractivo y limpio, con un avatar de IA amigable demostrando los pasos clave en pantalla, acompañado de una generación de voz en off clara para guiar a los espectadores sin problemas. Este 'tutorial de Postman' hará que los nuevos usuarios se sientan cómodos rápidamente con sus primeras solicitudes.

