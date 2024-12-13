Creador de Vídeos Políticos: Crea Campañas Impactantes

Genera vídeos de campaña política impactantes sin esfuerzo con la generación de vídeos por AI. Nuestra función de texto a vídeo desde guion te ayuda a crear anuncios de vídeo convincentes para redes sociales.

Crea un vídeo introductorio convincente de 30 segundos para una campaña política local, dirigido a votantes indecisos de la comunidad. Este vídeo debe presentar un avatar de AI entregando un mensaje claro y conciso sobre los valores fundamentales del candidato, presentado con un estilo visual profesional e inspirador, acompañado de una pista de fondo optimista. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para dar vida al mensaje sin problemas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio de vídeo de 45 segundos centrado en un tema específico, dirigido a informar a ciudadanos comprometidos sobre una propuesta de política específica, animándolos a firmar una petición o donar. El estilo visual debe ser moderno y basado en datos, utilizando clips dinámicos y metraje de apoyo, con una voz en off clara y autoritaria. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos completos generados por HeyGen para accesibilidad y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para redes sociales que muestre el impacto positivo en la comunidad de una iniciativa reciente, con el objetivo de inspirar a voluntarios y posibles donantes para futuros esfuerzos de recaudación de fondos. El vídeo debe tener un estilo visual auténtico y personal, quizás utilizando testimonios con una música de fondo suave y esperanzadora. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa profesional y conmovedora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de actualización 'detrás de las escenas' de 15 segundos usando un creador de vídeos políticos para dar a los votantes jóvenes un vistazo rápido y enérgico a un evento de campaña. El estilo visual debe ser rápido, con cortes dinámicos y colores vibrantes, acompañado de una pista de audio motivacional y animada. La función de generación de voz en off de HeyGen debe usarse para proporcionar un comentario nítido y atractivo que resuene con una audiencia de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Políticos

Crea vídeos de campaña política convincentes y anuncios de vídeo impactantes con facilidad usando herramientas impulsadas por AI, diseñadas para un mensaje claro y un alcance amplio.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Elige entre diversas plantillas y escenas para iniciar tus vídeos de campaña política, asegurando una base visual sólida para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Tu Guion y Voz
Introduce tu mensaje y utiliza la generación de voz en off para crear audio de sonido natural, transformando tu texto en un texto a voz atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Ediciones y Personalización
Aplica ediciones precisas y personaliza tu vídeo usando el editor intuitivo de arrastrar y soltar, transformando tu metraje bruto en un producto final pulido con nuestras poderosas herramientas de edición de vídeo.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Finaliza tu creación y aprovecha el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo para un despliegue óptimo como anuncios de vídeo convincentes en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes de Campaña Inspiradores

.

Crea vídeos poderosos y motivadores que resuenen profundamente con los votantes, inspirando acción y reforzando la visión de tu campaña.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de campaña política efectivos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de campaña política convincentes utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Genera fácilmente mensajes impactantes para redes sociales y anuncios de vídeo, haciendo de HeyGen un poderoso creador de vídeos políticos para tus campañas.

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de generación de vídeos por AI fácil de usar?

HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva con plantillas de vídeo versátiles y un editor de arrastrar y soltar, simplificando la creación de contenido de alta calidad. Puedes convertir rápidamente guiones en vídeos profesionales con generación de voz en off robusta y subtítulos automáticos.

¿HeyGen admite la personalización de marca para anuncios de vídeo profesionales?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo específico y colores de marca directamente en tus anuncios de vídeo. Esto asegura una identidad de marca consistente en todos tus clips y contenido compartido en redes sociales.

¿Puedo incluir metraje de apoyo y música en mis vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona acceso a una rica biblioteca de medios y admite la integración fluida de tu metraje de apoyo y música elegida para mejorar tus vídeos. Puedes enriquecer tu narrativa con clips diversos y audio atractivo, asegurando que tu mensaje realmente resuene.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo