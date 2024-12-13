Generador de Vídeos Explicativos de Políticas para un Entrenamiento Fácil

Transforma rápidamente políticas complejas en vídeos atractivos que aseguran el cumplimiento, mejorados por avatares de IA realistas.

Imagina crear un vídeo explicativo de 45 segundos, amigable y profesional, diseñado para nuevos empleados, guiándolos a fondo a través de las políticas corporativas de "trabajo desde casa". Este vídeo atractivo debe contar con un elenco diverso de avatares de IA que comuniquen claramente las pautas clave, asegurando claridad y cumplimiento desde el primer día.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de eLearning convincente de 60 segundos para la formación en cumplimiento, donde las regulaciones complejas se transforman en un formato fácilmente digerible. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para narrar el contenido, acompañado de un estilo visual moderno y limpio, haciendo que los conceptos abstractos sean concretos para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento dinámico de documentación en vídeo de 30 segundos que muestre el nuevo proceso de presentación digital para informes de gastos. Esta breve demostración de producto, dirigida a equipos internos y partes interesadas, debe contar con una generación de voz en off clara y autoritaria para guiar a los usuarios paso a paso a través de la política actualizada, destacando las ganancias en eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo accesible de 50 segundos para comunicaciones internas de la empresa, detallando los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) críticos para la privacidad de datos. Este vídeo, con un estilo visual consistente con los controles de marca, debe ser fácil de seguir para todos los empleados de la empresa e incluir subtítulos para mejorar la comprensión y accesibilidad, especialmente en entornos ruidosos o para hablantes no nativos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos Explicativos de Políticas

Transforma sin esfuerzo políticas complejas y SOP en vídeos explicativos atractivos con IA, asegurando una comunicación clara y un mejor cumplimiento en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Pega el texto de tu política o instrucciones detalladas directamente en HeyGen. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo para convertir instantáneamente tu contenido escrito en un guion de vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Elige un avatar que mejor se adapte al tono de tu vídeo explicativo de políticas.
3
Step 3
Aplica Marca y Refina
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando los controles de marca de HeyGen. Esto asegura que tus vídeos explicativos de políticas se alineen perfectamente con la identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Una vez finalizado, exporta tu vídeo explicativo de políticas de alta calidad en varios formatos. Comparte fácilmente tu nuevo vídeo explicativo en toda tu organización para agilizar la formación y la comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Políticas Complejas con Vídeos Explicativos

Utiliza IA para simplificar políticas y procedimientos corporativos intrincados, creando vídeos explicativos claros y atractivos para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi producción de vídeos explicativos?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo utilizando tecnología avanzada de creación de vídeos con IA. Nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de IA ayuda a agilizar tu producción, asegurando contenido atractivo para cualquier tema.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona capacidades de IA de vanguardia como avatares de IA realistas y conversión de texto a vídeo sin interrupciones, transformando guiones en contenido dinámico. También puedes aprovechar la generación de voz en off robusta de IA para añadir narración con sonido natural a tus vídeos.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos de políticas?

Absolutamente, HeyGen actúa como un potente generador de vídeos explicativos de políticas, simplificando la producción de contenido atractivo para la formación en cumplimiento y políticas corporativas. Puedes mantener la consistencia de la marca a través de controles de marca personalizables, asegurando vídeos profesionales e informativos.

¿Qué tan rápido puedo producir documentación en vídeo de alta calidad con HeyGen?

Las herramientas de IA generativa de HeyGen y su editor de vídeo intuitivo permiten la creación rápida de documentación en vídeo de alta calidad. Puedes transformar tus ideas en vídeos pulidos significativamente más rápido que con métodos tradicionales, aumentando la productividad.

