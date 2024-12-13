Generador de Vídeos de Actualización de Políticas: Simplifica las Comunicaciones
Crea vídeos profesionales de anuncios de políticas rápidamente con avatares AI para actualizaciones claras y atractivas.

Diseña un vídeo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento, mostrando cómo HeyGen puede simplificar la "formación en cumplimiento" a través de su plataforma intuitiva. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con demostraciones paso a paso y "subtítulos/captions" para resaltar detalles legales importantes. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente materiales de formación en contenido de vídeo accesible.
Desarrolla un "vídeo de anuncio de políticas" conciso de 45 segundos para todos los empleados, presentando las nuevas directrices de trabajo remoto. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y accesible, incorporando metraje dinámico de "biblioteca de medios/soporte de stock" que resuene con una fuerza laboral diversa. Emplea la "generación de voz en off" de HeyGen para transmitir el mensaje en un tono cálido y conversacional, haciendo que los "vídeos de formato corto" sean atractivos y fáciles de digerir.
Produce un "vídeo explicativo" detallado de 2 minutos para un departamento específico, guiándolos a través de una nueva función crítica en una herramienta interna que refuerza una política reciente. El vídeo requiere un estilo visual claro e instructivo, con énfasis en compartir pantalla y texto en pantalla, demostrando pasos prácticos. Aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una narración precisa y explora el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para optimizar el tutorial para varias plataformas de comunicación interna, demostrando "creación de contenido automatizada".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea formación integral en políticas.
Crea y distribuye eficientemente vídeos de formación integral en políticas a una audiencia más amplia, asegurando la comprensión.
Simplifica la comunicación de políticas complejas.
Simplifica las actualizaciones de políticas complejas en vídeos claros y atractivos, mejorando la comprensión y el cumplimiento para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización de políticas?
HeyGen simplifica la generación de vídeos de actualización de políticas permitiéndote transformar guiones en vídeos usando avatares AI realistas y voz en off AI. Este potente generador de vídeos AI permite una creación de contenido rápida y eficiente para todos tus vídeos de anuncios de políticas.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para el branding en vídeos corporativos?
HeyGen proporciona controles de branding robustos dentro de su editor intuitivo, permitiéndote integrar sin problemas el logo de tu empresa y colores de marca específicos. Esto asegura que todos tus vídeos de formación de empleados y explicativos mantengan una apariencia consistente y profesional.
¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido multilingüe para la formación en cumplimiento global?
Sí, HeyGen admite la creación de contenido multilingüe, lo que lo convierte en una herramienta excelente para la formación en cumplimiento global. Con voz en off AI y subtítulos y captions automáticos, puedes producir fácilmente vídeos de formación accesibles para audiencias diversas.
¿HeyGen admite características completas de subtítulos y captions para accesibilidad?
Absolutamente. HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions para todos tus vídeos, mejorando la accesibilidad y comprensión. Esta característica es crucial para una formación efectiva de empleados y para asegurar que tus mensajes se entiendan claramente.