Generador de Vídeos de Actualización de Políticas: Simplifica las Comunicaciones

Crea vídeos profesionales de anuncios de políticas rápidamente con avatares AI para actualizaciones claras y atractivas.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto explicando la actualización de la política de privacidad de datos a los equipos de TI internos, utilizando los "avatares AI" de HeyGen para presentar los cambios clave. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y limpio, complementado por una "generación de voz en off" clara y autoritaria para asegurar la precisión técnica y la comprensión para aquellos encargados de la implementación. Este "generador de vídeos de actualización de políticas" ayuda a simplificar información compleja.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento, mostrando cómo HeyGen puede simplificar la "formación en cumplimiento" a través de su plataforma intuitiva. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con demostraciones paso a paso y "subtítulos/captions" para resaltar detalles legales importantes. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente materiales de formación en contenido de vídeo accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un "vídeo de anuncio de políticas" conciso de 45 segundos para todos los empleados, presentando las nuevas directrices de trabajo remoto. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y accesible, incorporando metraje dinámico de "biblioteca de medios/soporte de stock" que resuene con una fuerza laboral diversa. Emplea la "generación de voz en off" de HeyGen para transmitir el mensaje en un tono cálido y conversacional, haciendo que los "vídeos de formato corto" sean atractivos y fáciles de digerir.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un "vídeo explicativo" detallado de 2 minutos para un departamento específico, guiándolos a través de una nueva función crítica en una herramienta interna que refuerza una política reciente. El vídeo requiere un estilo visual claro e instructivo, con énfasis en compartir pantalla y texto en pantalla, demostrando pasos prácticos. Aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una narración precisa y explora el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para optimizar el tutorial para varias plataformas de comunicación interna, demostrando "creación de contenido automatizada".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización de Políticas

Transforma cambios de políticas complejas en vídeos atractivos y fáciles de entender en minutos, asegurando que tu equipo esté siempre informado y cumpla con las normativas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el texto de tu actualización de política en el editor. Aprovecha el poder del guion a vídeo para convertir instantáneamente tu contenido en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu política. Luego, selecciona una voz en off AI que coincida perfectamente con el tono y mensaje de tu marca.
3
Step 3
Aplica tu Branding
Integra la identidad visual de tu empresa utilizando controles de branding para añadir logos, ajustar colores y asegurar la consistencia de marca en todos tus vídeos de políticas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo profesional de actualización de políticas. Luego, puedes descargar y compartir fácilmente tus vídeos creados a través de varios canales de comunicación interna para informar a tu equipo de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso con la formación en políticas

.

Incrementa el compromiso de los empleados y la retención de información crítica sobre políticas a través de vídeos de formación dinámicos impulsados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización de políticas?

HeyGen simplifica la generación de vídeos de actualización de políticas permitiéndote transformar guiones en vídeos usando avatares AI realistas y voz en off AI. Este potente generador de vídeos AI permite una creación de contenido rápida y eficiente para todos tus vídeos de anuncios de políticas.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para el branding en vídeos corporativos?

HeyGen proporciona controles de branding robustos dentro de su editor intuitivo, permitiéndote integrar sin problemas el logo de tu empresa y colores de marca específicos. Esto asegura que todos tus vídeos de formación de empleados y explicativos mantengan una apariencia consistente y profesional.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido multilingüe para la formación en cumplimiento global?

Sí, HeyGen admite la creación de contenido multilingüe, lo que lo convierte en una herramienta excelente para la formación en cumplimiento global. Con voz en off AI y subtítulos y captions automáticos, puedes producir fácilmente vídeos de formación accesibles para audiencias diversas.

¿HeyGen admite características completas de subtítulos y captions para accesibilidad?

Absolutamente. HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions para todos tus vídeos, mejorando la accesibilidad y comprensión. Esta característica es crucial para una formación efectiva de empleados y para asegurar que tus mensajes se entiendan claramente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo