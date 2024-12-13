Creador de Vídeos Explicativos de Actualización de Políticas: Simplifica Cambios Complejos Ahora

Crea vídeos de comunicación interna atractivos con facilidad utilizando Texto a vídeo desde guion para simplificar temas complejos.

Crea un vídeo profesional de comunicación interna de 45 segundos para empleados, detallando la nueva política de trabajo remoto. Este vídeo explicativo de actualización de políticas debe mantener un estilo visual claro e informativo y un tono de audio tranquilizador, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar una narración precisa y avatares de AI para presentar la información de manera atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a clientes externos, aclarando los cambios recientes en nuestros acuerdos de nivel de servicio. El vídeo necesita un estilo visual amigable y accesible y una locución animada para simplificar temas complejos, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y la generación de Locuciones para una narración coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de producto conciso de 30 segundos para anunciar una actualización significativa de nuestra política de uso de productos, dirigido a clientes existentes en redes sociales. El estilo visual debe ser moderno y directo, con música de fondo impactante, asegurando que los detalles cruciales se transmitan claramente con los Subtítulos/captions de HeyGen para una amplia accesibilidad y utilizando las Plantillas y escenas existentes para un despliegue rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación de políticas de 90 segundos para nuevos empleados, guiándolos a través de los procedimientos de cumplimiento de la empresa. Este vídeo explicativo requiere un enfoque visual educativo y estructurado y una entrega de audio clara y de apoyo, haciendo un uso extensivo de la biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para visuales relevantes y asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con el redimensionamiento y exportación de la Relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos de Actualización de Políticas

Convierte sin esfuerzo documentos de políticas complejas en vídeos explicativos claros y atractivos para informar y educar a toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Pega el texto de tu actualización de políticas y conviértelo instantáneamente en una narrativa de vídeo utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de Plantillas y escenas pre-diseñadas para establecer rápidamente una base profesional y atractiva para tu vídeo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra fácilmente la identidad de tu empresa utilizando los controles de Marca (logo, colores) para asegurar que tu vídeo explicativo se alinee perfectamente con las directrices de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo explicativo de políticas terminado, aprovechando el redimensionamiento y exportación de la Relación de aspecto para optimizarlo para una distribución fluida en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso en la Formación de Políticas

.

Mejora el compromiso y la retención de los aprendices para las actualizaciones de políticas a través de vídeos explicativos dinámicos impulsados por AI que cautivan a las audiencias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de actualización de políticas?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de actualización de políticas de manera sencilla utilizando su intuitivo creador de vídeos AI. Aprovecha las capacidades avanzadas de Texto a vídeo y avatares de AI realistas para simplificar temas complejos, asegurando que tu audiencia entienda cada detalle.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos explicativos con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos explicativos se alineen perfectamente con tu marca. Puedes personalizar cada elemento, incluyendo el uso de tu propio logo y colores de marca dentro de varias plantillas de vídeo para un aspecto profesional.

¿Qué hace que la generación de vídeos AI de HeyGen sea efectiva para comunicaciones internas?

La generación de vídeos AI de HeyGen es altamente efectiva para vídeos de comunicación interna, transformando guiones de texto en contenido atractivo. Nuestros avanzados avatares de AI y la generación de locuciones naturales aseguran que tus mensajes se entreguen de manera clara y consistente a tu equipo.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de vídeos explicativos animados?

Sí, HeyGen es increíblemente versátil para producir varios vídeos explicativos animados, desde explicativos de productos hasta formación en políticas. Su interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y su rica biblioteca de plantillas de vídeo hacen que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo