Creador de Vídeos Tutoriales de Políticas: Crea Guías Atractivas

Transforma documentos de políticas complejas en vídeos tutoriales claros utilizando texto a vídeo con IA, haciendo el aprendizaje accesible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo tutorial informativo y dinámico de 45 segundos que explique la nueva política de actualización de software al personal de TI interno y a los usuarios finales. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para convertir rápidamente la documentación en instrucciones paso a paso, asegurando que todas las partes relevantes comprendan los cambios técnicos de manera eficiente con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una herramienta de marketing en vídeo moderna y enérgica de 30 segundos para equipos de redes sociales, ilustrando la nueva política de creación de contenido. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una guía vibrante para los creadores de contenido, asegurando la coherencia de la marca en todas las plataformas sociales utilizando medios atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo confiable y tranquilizador de 90 segundos para clientes, detallando las actualizaciones de las guías de usuario sobre privacidad de datos. Este vídeo debe utilizar avatares de IA para presentar información compleja de manera clara y estar optimizado con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, haciendo que los detalles vitales de la política sean accesibles y fáciles de entender para cada usuario.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales de Políticas

Transforma sin esfuerzo políticas complejas en vídeos tutoriales claros y atractivos con IA generativa, haciendo que el cumplimiento y el aprendizaje sean accesibles.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Tutorial
Comienza generando un guion completo utilizando el generador de guiones con IA integrado o introduce tu texto de política existente.
2
Step 2
Selecciona Tu Estilo Visual
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas profesionales para estructurar visualmente tu tutorial de políticas.
3
Step 3
Añade Elementos de Voz y Texto
Aclara aún más tus instrucciones utilizando la generación precisa de locuciones para articular los detalles de la política, asegurando la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Finalizado
Finaliza tu vídeo tutorial de políticas y expórtalo fácilmente en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso en la Formación de Políticas

Incrementa el compromiso y la retención de conocimiento para los tutoriales de políticas utilizando vídeos dinámicos de IA, haciendo que la información crítica sea más impactante y memorable.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos tutoriales?

HeyGen utiliza IA generativa para transformar guiones de texto en vídeos tutoriales atractivos. Con avatares de IA realistas y locuciones profesionales, puedes producir rápidamente contenido atractivo para guías prácticas y tutoriales de políticas, mejorando significativamente la eficiencia.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos tutoriales?

HeyGen ofrece una plataforma integral de creación de vídeos con diversas herramientas de edición. Puedes seleccionar entre diferentes plantillas, añadir elementos de marca personalizados como logotipos y colores, e incluir subtítulos para asegurar que tus vídeos tutoriales sean profesionales y accesibles.

¿Puede HeyGen ayudar a generar contenido para guiones de vídeos tutoriales?

Sí, HeyGen incluye un generador de guiones con IA para ayudarte a crear narrativas atractivas para tus vídeos tutoriales. Esta función agiliza el proceso de creación de contenido, permitiéndote centrarte en ofrecer instrucciones claras y paso a paso para tu audiencia.

¿HeyGen admite multimedia y localización para la producción de vídeos tutoriales?

HeyGen te permite enriquecer tus vídeos tutoriales con una robusta biblioteca de medios, incluyendo fotos y vídeos de stock, e integrar fácilmente tus propias grabaciones de pantalla. Además, puedes traducir el contenido del vídeo, ampliando tu alcance a una audiencia global.

