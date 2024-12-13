Creador de Vídeos de Transición de Políticas: Formación Potenciada por AI

Simplifica la comunicación de políticas: crea vídeos claros y atractivos con avatares de AI y la magia de una narrativa fluida.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de servicio público de 60 segundos detallando los recientes cambios en la política medioambiental para las partes interesadas y el público en general. El estilo visual y de audio debe ser informativo pero atractivo, incorporando impresionantes transiciones de vídeo y gráficos claros, aprovechando el poder de un 'Creador de Transiciones de Vídeo AI' para una narrativa de vídeo convincente, apoyado por generación de voz profesional para asegurar que el mensaje sea comprendido por todos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación interna de 30 segundos para los miembros del equipo, presentando el nuevo protocolo de seguridad informática. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e instructivo con elementos animados y cortes rápidos, mejorado por animaciones de texto atractivas y construido eficientemente utilizando capacidades de Texto a vídeo desde guion para agilizar el proceso del 'creador de vídeos de transición'.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional de 50 segundos dirigido a clientes actuales y potenciales, destacando los beneficios de nuestra política de servicio al cliente actualizada. El estilo visual y de audio debe ser amigable, centrado en los beneficios y positivo, utilizando colores brillantes, visuales felices y transiciones de vídeo suaves con un toque visual. Asegura que la producción sea fluida utilizando el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para contenido diverso y atractivo, permitiéndonos personalizar tus transiciones de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Transición de Políticas

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de transición de políticas con AI, simplificando información compleja en narrativas visuales atractivas y asegurando claridad para tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion de Política
Comienza delineando tus cambios de política en un guion claro. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para transformar automáticamente tu texto en un borrador de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Visuales de AI
Mejora tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu información de política de manera efectiva, dando vida a tu narrativa.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Transiciones
Mejora tu mensaje con generación de Voz en Off profesional, asegurando claridad e impacto para tu audiencia.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Una vez satisfecho, genera tu vídeo final de transición de políticas. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para varios canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Detalles Complejos de Políticas

.

Simplifica la información de políticas intrincadas, haciendo que las nuevas regulaciones y procedimientos sean más claros y accesibles para todos los empleados y partes interesadas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen las transiciones de vídeo con AI?

El Creador de Transiciones de Vídeo AI de HeyGen te permite mejorar fácilmente la narrativa de tus vídeos. Su editor de arrastrar y soltar permite la integración rápida de transiciones de vídeo dinámicas, asegurando un acabado profesional con un esfuerzo mínimo. También puedes personalizar tus transiciones para que coincidan con el estilo de tu marca.

¿Qué transiciones de vídeo creativas puedo generar con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de impresionantes transiciones de vídeo, desde desvanecimientos y disoluciones clásicas hasta efectos modernos de glitches y morph. Desata la Libertad Creativa para añadir un toque visual, asegurando que tu contenido mantenga a los espectadores comprometidos con la magia de una narrativa fluida.

¿Puede HeyGen crear vídeos efectivos de transición de políticas?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de transición de políticas ideal, perfecto para explicar cambios complejos de políticas o formación. Utiliza avatares de AI y características de texto a vídeo desde guion para comunicar claramente, asegurando transiciones fluidas entre temas para una mejor comprensión y retención.

¿Mejora el creador de vídeos AI de HeyGen la eficiencia de producción?

El creador de vídeos AI de HeyGen agiliza significativamente tu proceso de producción al ofrecer plantillas y generación de voz, reduciendo la necesidad de una edición de vídeo extensa. Esto te permite generar tu vídeo más rápido, reduciendo los costos de producción y permitiéndote centrarte en una narrativa de vídeo convincente.

