Para los nuevos empleados que están realizando la formación en cumplimiento, se necesita un vídeo de 60 segundos que explique claramente las políticas de privacidad de datos de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y directo, con un avatar de AI que entregue la información clave con un tono autoritario pero accesible para asegurar claridad y compromiso. Los avatares de AI de HeyGen son ideales para presentar estas complejas regulaciones de manera efectiva como parte crucial de la incorporación de empleados.

