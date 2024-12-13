Creador de Vídeos de Formación en Políticas: Cumplimiento Rápido y Atractivo
Transforma políticas complejas en contenido atractivo con nuestras plantillas y escenas intuitivas, mejorando la retención de aprendizaje de los empleados.
Los gerentes de RRHH que buscan personalizar la experiencia de bienvenida para los nuevos empleados pueden crear un vídeo introductorio atractivo de 90 segundos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y optimista, incorporando los colores de la marca y una voz cálida para transmitir eficazmente la cultura de la empresa. Con la función de texto a vídeo de HeyGen, un mensaje de bienvenida escrito puede transformarse rápidamente en un vídeo dinámico y memorable para la incorporación de empleados.
Diseña un vídeo guía de 45 segundos para los miembros actuales del equipo, ilustrando las características clave de una nueva actualización de software. El vídeo necesita una presentación visual limpia y paso a paso con texto claro en pantalla y una voz calmada e instructiva para facilitar una comprensión rápida. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para producir una explicación de audio consistente y de alta calidad para esta pieza esencial de documentación en vídeo, ayudando a mantener un flujo de trabajo eficiente.
Produce un vídeo de formación corporativa integral de 2 minutos para los líderes de departamento, delineando las mejores prácticas para una colaboración efectiva en equipo. Este vídeo debe exhibir un estilo visual dinámico con escenas y transiciones variadas, junto con un tono de audio motivador y claro para inspirar y educar. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para construir un módulo pulido y profesional que contribuya significativamente a la retención del aprendizaje en toda la organización.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aprovecha el contenido de vídeo potenciado por AI con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para hacer la formación corporativa y la incorporación de empleados más interactiva y memorable.
Escala el Alcance de la Formación para Equipos Globales.
Desarrolla y distribuye fácilmente vídeos de formación en políticas y cumplimiento a una fuerza laboral geográficamente dispersa, asegurando un mensaje consistente y una accesibilidad más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa?
HeyGen permite a las empresas crear eficientemente vídeos de formación corporativa profesional utilizando su generador de vídeos AI. Con plantillas intuitivas y capacidades de texto a vídeo desde guion, puedes producir rápidamente contenido atractivo sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo, optimizando tus esfuerzos de formación.
¿Puedo usar avatares de AI y voces en off de AI para mis vídeos de incorporación de empleados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia selección de avatares de AI y voces en off realistas de AI que puedes integrar en tus vídeos de incorporación de empleados. Esto te permite entregar vídeos de incorporación consistentes, personalizados y altamente atractivos que mejoran la experiencia del nuevo empleado.
¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de formación en políticas y cumplimiento creados con HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación en políticas y materiales de cumplimiento se alineen con la identidad visual de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, haciendo que tu documentación en vídeo sea profesional y consistente.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a mejorar la retención de aprendizaje con contenido atractivo y subtítulos automáticos?
HeyGen mejora significativamente la retención de aprendizaje al permitir la creación de contenido atractivo con visuales dinámicos y comunicación clara. Características como subtítulos/captions automáticos aseguran además la accesibilidad y comprensión, haciendo que tus recursos educativos sean más efectivos para todos los aprendices.