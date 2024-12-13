Creador de Vídeos de Formación en Políticas: Cumplimiento Rápido y Atractivo

Transforma políticas complejas en contenido atractivo con nuestras plantillas y escenas intuitivas, mejorando la retención de aprendizaje de los empleados.

Para los nuevos empleados que están realizando la formación en cumplimiento, se necesita un vídeo de 60 segundos que explique claramente las políticas de privacidad de datos de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y directo, con un avatar de AI que entregue la información clave con un tono autoritario pero accesible para asegurar claridad y compromiso. Los avatares de AI de HeyGen son ideales para presentar estas complejas regulaciones de manera efectiva como parte crucial de la incorporación de empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los gerentes de RRHH que buscan personalizar la experiencia de bienvenida para los nuevos empleados pueden crear un vídeo introductorio atractivo de 90 segundos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y optimista, incorporando los colores de la marca y una voz cálida para transmitir eficazmente la cultura de la empresa. Con la función de texto a vídeo de HeyGen, un mensaje de bienvenida escrito puede transformarse rápidamente en un vídeo dinámico y memorable para la incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo guía de 45 segundos para los miembros actuales del equipo, ilustrando las características clave de una nueva actualización de software. El vídeo necesita una presentación visual limpia y paso a paso con texto claro en pantalla y una voz calmada e instructiva para facilitar una comprensión rápida. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para producir una explicación de audio consistente y de alta calidad para esta pieza esencial de documentación en vídeo, ayudando a mantener un flujo de trabajo eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación corporativa integral de 2 minutos para los líderes de departamento, delineando las mejores prácticas para una colaboración efectiva en equipo. Este vídeo debe exhibir un estilo visual dinámico con escenas y transiciones variadas, junto con un tono de audio motivador y claro para inspirar y educar. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para construir un módulo pulido y profesional que contribuya significativamente a la retención del aprendizaje en toda la organización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Políticas

Transforma documentos de políticas complejas en vídeos de formación claros, atractivos y profesionales sin esfuerzo para asegurar la comprensión y cumplimiento de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza introduciendo la información de tu política. Aprovecha nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu contenido escrito en un borrador de vídeo editable.
2
Step 2
Añade Visuales y Audio Atractivos
Mejora tu vídeo de políticas seleccionando una diversa gama de "avatares de AI" para presentar la información, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo para que coincida con la apariencia de tu empresa utilizando completos "Controles de marca" para añadir logos, colores y fuentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para prepararlo para varias plataformas, asegurando una compartición fluida con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Documentación de Políticas Complejas

.

Transforma documentos de políticas extensos y procedimientos operativos estándar (SOPs) en documentación en vídeo clara, concisa y atractiva para mejorar la comprensión y el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa?

HeyGen permite a las empresas crear eficientemente vídeos de formación corporativa profesional utilizando su generador de vídeos AI. Con plantillas intuitivas y capacidades de texto a vídeo desde guion, puedes producir rápidamente contenido atractivo sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo, optimizando tus esfuerzos de formación.

¿Puedo usar avatares de AI y voces en off de AI para mis vídeos de incorporación de empleados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia selección de avatares de AI y voces en off realistas de AI que puedes integrar en tus vídeos de incorporación de empleados. Esto te permite entregar vídeos de incorporación consistentes, personalizados y altamente atractivos que mejoran la experiencia del nuevo empleado.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de formación en políticas y cumplimiento creados con HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación en políticas y materiales de cumplimiento se alineen con la identidad visual de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, haciendo que tu documentación en vídeo sea profesional y consistente.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mejorar la retención de aprendizaje con contenido atractivo y subtítulos automáticos?

HeyGen mejora significativamente la retención de aprendizaje al permitir la creación de contenido atractivo con visuales dinámicos y comunicación clara. Características como subtítulos/captions automáticos aseguran además la accesibilidad y comprensión, haciendo que tus recursos educativos sean más efectivos para todos los aprendices.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo