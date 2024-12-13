Generador de Vídeos de Formación en Políticas: Crea Cursos Atractivos
Ofrece formación impactante para empleados y cumplimiento. Genera vídeos profesionales al instante con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de "aprendizaje y desarrollo" de 90 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo actualizar rápidamente los "vídeos de formación" con nueva información. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y optimista, utilizando gráficos animados y una voz de IA amigable, fácilmente alcanzable a través de las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen y las opciones robustas de "Generación de voz en off".
Genera un vídeo conciso de 45 segundos específicamente para que los gerentes difundan un nuevo "PNT" (Procedimiento Normalizado de Trabajo) a sus equipos, adoptando un estilo visual directo y práctico. Un "avatar de IA" debe demostrar claramente los pasos clave, complementado con "Subtítulos/captions" para máxima claridad y accesibilidad, asegurando que la "voz en off de IA" articule perfectamente cada instrucción.
Produce un resumen de políticas de 2 minutos para profesionales de RRHH en grandes empresas, centrado en "formación escalable" y "formación de empleados" para una fuerza laboral diversa. El vídeo debe tener un estilo visual corporativo y pulido, utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen para apoyar diversas necesidades lingüísticas y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para mantener una identidad de marca consistente a través de múltiples actualizaciones de políticas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Escalables.
El generador de vídeos de IA de HeyGen ayuda a los equipos de L&D a producir rápidamente numerosos vídeos de formación, escalando la educación en políticas a nivel global con soporte multilingüe.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Eleva la efectividad del aprendizaje aumentando el compromiso y la retención en la formación para información crítica de políticas utilizando contenido de vídeo dinámico de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para crear vídeos de formación impulsados por IA a partir de texto simple. Los usuarios pueden escribir su guion, y la plataforma de HeyGen generará el vídeo con avatares de IA realistas y voz en off de IA sincronizada, agilizando significativamente el proceso de creación de vídeos de formación.
¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca dentro de mis vídeos de formación corporativa?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar los avatares de IA para que coincidan con el estilo de tu marca e integrar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de formación corporativa. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido de aprendizaje y desarrollo.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los vídeos y su alcance global?
HeyGen soporta subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off de IA en más de 140 idiomas, mejorando enormemente la accesibilidad de los vídeos y permitiendo un alcance global para tus materiales de formación. Este soporte multilingüe asegura que tu contenido sea comprendido por audiencias diversas.
¿Cuál es el enfoque de HeyGen para simplificar las actualizaciones de vídeos de formación en políticas?
HeyGen, como generador líder de vídeos de formación en políticas, simplifica las actualizaciones de material de formación permitiendo modificaciones fáciles del guion de texto en su editor intuitivo. Esta capacidad de "actualizaciones sin esfuerzo" significa que puedes revisar rápidamente políticas o procedimientos sin volver a grabar, asegurando que tu contenido siempre permanezca actualizado y en cumplimiento.