Generador de Vídeos de Formación en Políticas: Crea Cursos Atractivos

Ofrece formación impactante para empleados y cumplimiento. Genera vídeos profesionales al instante con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto sobre "formación en cumplimiento" para nuevos empleados, con un estilo visual profesional y tranquilizador, y una voz de IA clara y autoritaria que explique las políticas esenciales de la empresa. Este vídeo debe aprovechar la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para generar eficientemente la narrativa y utilizar "avatares de IA" para una presentación atractiva sin necesidad de actores reales.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de "aprendizaje y desarrollo" de 90 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo actualizar rápidamente los "vídeos de formación" con nueva información. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y optimista, utilizando gráficos animados y una voz de IA amigable, fácilmente alcanzable a través de las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen y las opciones robustas de "Generación de voz en off".
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo conciso de 45 segundos específicamente para que los gerentes difundan un nuevo "PNT" (Procedimiento Normalizado de Trabajo) a sus equipos, adoptando un estilo visual directo y práctico. Un "avatar de IA" debe demostrar claramente los pasos clave, complementado con "Subtítulos/captions" para máxima claridad y accesibilidad, asegurando que la "voz en off de IA" articule perfectamente cada instrucción.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un resumen de políticas de 2 minutos para profesionales de RRHH en grandes empresas, centrado en "formación escalable" y "formación de empleados" para una fuerza laboral diversa. El vídeo debe tener un estilo visual corporativo y pulido, utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen para apoyar diversas necesidades lingüísticas y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para mantener una identidad de marca consistente a través de múltiples actualizaciones de políticas.
step previewstep preview
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Políticas

Produce rápidamente vídeos de formación en políticas profesionales y atractivos con IA, agilizando tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo corporativo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando la información de tu política. Utiliza la función de texto a vídeo para transformar tu guion en un vídeo dinámico, asegurando precisión y consistencia para la formación en cumplimiento.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora el compromiso seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido de políticas. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y audiencia para una formación efectiva de empleados.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Integra la identidad de tu empresa utilizando controles de marca para logotipos y colores. Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y reforzar mensajes clave, haciendo tus vídeos de formación inclusivos.
4
Step 4
Genera y Comparte
Genera sin esfuerzo tu vídeo de formación en políticas completado. Distribuye estos vídeos de formación corporativa profesional a través de tus plataformas de aprendizaje, asegurando una comprensión y adherencia generalizadas a las políticas.

Simplifica las Directrices de Políticas Complejas

Simplifica las directrices de políticas complejas con vídeos generados por IA claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión y el cumplimiento para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para crear vídeos de formación impulsados por IA a partir de texto simple. Los usuarios pueden escribir su guion, y la plataforma de HeyGen generará el vídeo con avatares de IA realistas y voz en off de IA sincronizada, agilizando significativamente el proceso de creación de vídeos de formación.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca dentro de mis vídeos de formación corporativa?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar los avatares de IA para que coincidan con el estilo de tu marca e integrar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de formación corporativa. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido de aprendizaje y desarrollo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los vídeos y su alcance global?

HeyGen soporta subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off de IA en más de 140 idiomas, mejorando enormemente la accesibilidad de los vídeos y permitiendo un alcance global para tus materiales de formación. Este soporte multilingüe asegura que tu contenido sea comprendido por audiencias diversas.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para simplificar las actualizaciones de vídeos de formación en políticas?

HeyGen, como generador líder de vídeos de formación en políticas, simplifica las actualizaciones de material de formación permitiendo modificaciones fáciles del guion de texto en su editor intuitivo. Esta capacidad de "actualizaciones sin esfuerzo" significa que puedes revisar rápidamente políticas o procedimientos sin volver a grabar, asegurando que tu contenido siempre permanezca actualizado y en cumplimiento.

