Crea un vídeo de 45 segundos para el lanzamiento de una política dirigido a empleados internos, presentando una nueva directriz de asistencia a nivel de empresa. El estilo visual debe ser profesional y confiable, incorporando un tono tranquilizador a través de una generación de voz en off nítida para articular claramente los beneficios y detalles de implementación, fomentando la comprensión y el cumplimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos para todos los empleados, detallando la nueva política de permiso parental. Emplea un estilo visual atractivo y amigable con un avatar de AI para presentar la información directamente, mejorado con Subtítulos claros para accesibilidad, asegurando que cada empleado comprenda los cambios principales y sus derechos.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a clientes existentes para anunciar una actualización significativa de lanzamiento de producto. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, utilizando Texto a vídeo desde el guion para transmitir rápidamente las nuevas características y mejoras, fomentando el compromiso inmediato y la exploración de las capacidades mejoradas del producto.
Diseña un vídeo de formación interna de 50 segundos para nuevos empleados, ilustrando las mejores prácticas de ciberseguridad de la empresa. Utiliza un enfoque visual limpio e instructivo con Plantillas y escenas pre-diseñadas para simplificar información compleja, asegurando una experiencia clara e informativa para una introducción efectiva a los protocolos de seguridad críticos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para el Lanzamiento de Políticas

Simplifica tus comunicaciones internas y asegura una comprensión clara de las nuevas políticas con vídeos profesionales y atractivos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Política
Comienza introduciendo el texto de tu política. La capacidad de Texto a Vídeo desde el guion de HeyGen transforma tu contenido escrito en un vídeo atractivo, estableciendo la base para tu anuncio.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Mejora tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de avatares AI. Escoge el presentador virtual perfecto para entregar tu actualización de política con claridad y profesionalismo.
3
Step 3
Aplica Tu Kit de Marca
Refuerza la identidad de tu organización aplicando tus controles de Branding. Integra tu logotipo, colores y fuentes para asegurar un aspecto consistente y profesional para tu vídeo de lanzamiento de política.
4
Step 4
Añade Funciones de Accesibilidad
Asegúrate de que tu vídeo de política sea accesible para todos habilitando Subtítulos. Esta función mejora la comprensión y alcanza a una audiencia más amplia durante tus anuncios de lanzamiento.

Aclara Información Compleja de Políticas

Transforma detalles complejos de políticas en explicaciones en vídeo fácilmente digeribles, haciendo que la información compleja sea accesible y mejorando la comprensión para todo el personal.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos creativos?

HeyGen potencia tu creación de vídeos creativos ofreciendo un conjunto de herramientas como un Generador de Guiones AI, Plantillas y escenas personalizables, y una amplia gama de avatares AI. Esto te permite dar vida a tu visión rápidamente, ya sea para marketing o comunicaciones internas.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos AI efectivo para contenido diverso?

HeyGen destaca como un poderoso creador de vídeos AI porque transforma Texto a Vídeo de manera fluida con voz en off AI realista y Subtítulos. Esto lo hace ideal para producir vídeos explicativos de alta calidad, vídeos de formación o incluso Campañas de Vídeo Automatizadas de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos explicativos profesionales o vídeos de demostración de productos?

Sí, HeyGen está específicamente diseñado para simplificar la creación de vídeos explicativos profesionales y vídeos de demostración de productos atractivos. Con herramientas intuitivas y elementos personalizables, puedes presentar información compleja o mostrar nuevas características de lanzamiento de productos con facilidad.

¿Ofrece HeyGen avatares AI personalizables y opciones de branding?

Absolutamente, HeyGen proporciona una selección diversa de avatares AI que pueden personalizarse para adaptarse a tus necesidades y mensaje específicos. Además, nuestra funcionalidad de Kit de Marca te permite mantener una marca consistente en todos tus anuncios de lanzamiento y contenido de vídeo con logotipos y colores personalizados.

