Generador de Vídeos de Documentación de Políticas: Simplifica la Formación

Transforma documentos complejos en vídeos de formación corporativa atractivos y guías prácticas al instante, impulsados por avatares inteligentes de IA.

Crea un vídeo instructivo convincente de 90 segundos diseñado para gerentes de TI y directores de RRHH, ilustrando el flujo de trabajo simplificado de convertir extensos documentos de políticas en contenido de vídeo atractivo utilizando una plataforma de vídeo con IA. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con superposiciones de texto concisas en pantalla y una locución clara e informativa generada por la función de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada detalle técnico se articule con precisión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización de cumplimiento de 2 minutos, dirigido a oficiales de cumplimiento y especialistas en formación, que explique claramente los cambios regulatorios recientes. Este vídeo debe adoptar una estética visual moderna y confiable, utilizando un avatar de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera accesible, complementado por un estilo de audio conversacional y atractivo, haciendo el contenido más digerible para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una explicación de política de incorporación corporativa de 60 segundos dirigida a nuevos empleados de todos los departamentos, enfatizando el compromiso de la organización con la coherencia de la marca. El vídeo debe mostrar un estilo visual pulido y de marca, incorporando los colores y logotipos de la empresa de manera fluida. Aprovecha la función de Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar la cohesión visual mientras explicas aspectos clave de la política con una voz alegre y acogedora, haciendo el proceso de incorporación más claro y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de guía rápida de 45 segundos para desarrolladores de software y gerentes de producto, demostrando el uso de una nueva herramienta interna dentro de un flujo de trabajo de desarrollo. Esta producción de creador de vídeos con IA necesita un enfoque visual altamente enfocado y paso a paso, combinando grabaciones de pantalla con destacados animados para señalar acciones cruciales. Implementa los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para términos técnicos, usando un tono de audio directo e instructivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Documentación de Políticas

Transforma tus documentos de políticas complejos en vídeos explicativos animados atractivos para una formación efectiva y comunicación clara, impulsados por IA.

1
Step 1
Pega Tu Texto de Política
Comienza pegando tu documentación de políticas directamente en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guión analiza inteligentemente tu contenido, convirtiendo instantáneamente tus documentos existentes en vídeos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que actúen como tu presentador en pantalla. Estos avatares de IA narrarán tu contenido de políticas con voces de sonido natural, haciendo que tu documentación en vídeo sea atractiva y fácil de entender.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca para que coincida con la identidad visual de tu organización. Incorpora tu logotipo, colores específicos y fuentes para asegurar que el vídeo de formación en políticas se alinee perfectamente con tus directrices corporativas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Política
Finaliza tu vídeo y genera fácilmente subtítulos/captions para asegurar la máxima accesibilidad y comprensión. Exporta tu vídeo de documentación de políticas completado en alta resolución, listo para su distribución en toda tu organización.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

.

Aclara detalles complejos de políticas con vídeos fáciles de entender, mejorando los resultados de aprendizaje y reduciendo la confusión.

¿Cómo funciona HeyGen como una plataforma avanzada de vídeo con IA para documentación?

HeyGen aprovecha una sofisticada IA para transformar texto en vídeo a partir de tus guiones, permitiéndote crear vídeos de documentación de políticas profesionales con avatares de IA realistas y locuciones, sirviendo como una poderosa plataforma de vídeo con IA.

¿Puede HeyGen incorporar elementos específicos de la marca en los vídeos de formación corporativa?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros activos visuales en cada vídeo de formación corporativa, manteniendo una imagen profesional coherente.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear guías detalladas y SOPs?

Para guías detalladas y SOPs, HeyGen soporta capacidades de grabación de pantalla, texto a vídeo desde guión, y características de flujo de trabajo robustas, simplificando la producción de documentación en vídeo clara y eficiente.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos con IA efectivo para la formación en políticas?

HeyGen es un creador de vídeos con IA efectivo porque simplifica la creación de vídeos de formación en políticas atractivos usando avatares de IA, plantillas personalizables y potentes características de texto a vídeo, asegurando contenido consistente y de alta calidad.

