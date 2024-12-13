Impulsa el Cumplimiento con un Creador de Vídeos de Información sobre Desarrollo de Políticas
Aprovecha los avatares AI para simplificar la información compleja de políticas y mejorar la formación y comunicación sobre cumplimiento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un "vídeo explicativo educativo" de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en la "formación y comunicación sobre cumplimiento" en torno a las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo debe contar con visuales atractivos basados en escenarios y una voz en off amigable e informativa, demostrando las mejores prácticas en situaciones del mundo real. Aprovecha la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente los materiales de formación en un vídeo dinámico.
Diseña un "vídeo de actualización de información regulatoria" de 45 segundos dirigido a equipos legales y alta dirección, resumiendo cambios críticos recientes en la política financiera. El estilo visual debe ser autoritario y basado en datos, empleando superposiciones de texto nítidas y gráficos, acompañado de una voz sofisticada e informativa. Emplea la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar un tono de audio consistente y profesional en todas las actualizaciones.
Produce un "vídeo explicativo" de 30 segundos para partes interesadas externas, demostrando cómo un nuevo "creador de vídeos de información sobre desarrollo de políticas" puede agilizar la comunicación. El vídeo debe tener un estilo visual accesible y animado, con metáforas simples y una voz cálida y accesible para hacer que los conceptos complejos sean digeribles. Maximiza la eficiencia construyendo este vídeo usando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una producción rápida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Comunicación sobre Políticas.
Aprovecha el AI para crear vídeos dinámicos que aumenten el compromiso y la retención para la formación sobre cumplimiento y actualizaciones de políticas.
Escala la Educación y Difusión de Políticas.
Produce sin esfuerzo vídeos explicativos educativos para difundir informaciones sobre políticas a una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la información compleja de políticas en vídeos atractivos?
HeyGen aprovecha sus capacidades de creador de vídeos AI para transformar detalles intrincados de políticas e información regulatoria en vídeos explicativos claros y atractivos, haciendo que la información compleja sea digerible para tu audiencia.
¿Cuál es el proceso de HeyGen para crear vídeos impulsados por AI?
HeyGen simplifica la Generación de Vídeos de Extremo a Extremo permitiéndote simplemente ingresar tu guion, elegir entre diversos avatares AI y generar vídeos pulidos con generación de voz en off realista desde texto.
¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de marketing o formación sobre cumplimiento?
Absolutamente. HeyGen actúa como un motor creativo, ofreciendo plantillas personalizables y herramientas impulsadas por AI perfectas para producir vídeos de marketing de alto rendimiento y formación y comunicación esenciales sobre cumplimiento con facilidad.
¿HeyGen admite personalización visual avanzada para vídeos?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores, junto con plantillas personalizables para crear vídeos con visuales tipo infografía para un aspecto profesional.