Desarrolla un "vídeo explicativo educativo" de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en la "formación y comunicación sobre cumplimiento" en torno a las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo debe contar con visuales atractivos basados en escenarios y una voz en off amigable e informativa, demostrando las mejores prácticas en situaciones del mundo real. Aprovecha la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente los materiales de formación en un vídeo dinámico.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un "vídeo de actualización de información regulatoria" de 45 segundos dirigido a equipos legales y alta dirección, resumiendo cambios críticos recientes en la política financiera. El estilo visual debe ser autoritario y basado en datos, empleando superposiciones de texto nítidas y gráficos, acompañado de una voz sofisticada e informativa. Emplea la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar un tono de audio consistente y profesional en todas las actualizaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un "vídeo explicativo" de 30 segundos para partes interesadas externas, demostrando cómo un nuevo "creador de vídeos de información sobre desarrollo de políticas" puede agilizar la comunicación. El vídeo debe tener un estilo visual accesible y animado, con metáforas simples y una voz cálida y accesible para hacer que los conceptos complejos sean digeribles. Maximiza la eficiencia construyendo este vídeo usando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una producción rápida.
Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Información sobre Desarrollo de Políticas

Transforma sin esfuerzo información compleja de políticas en vídeos atractivos, claros y conformes. Agiliza la comunicación y mejora la comprensión con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Política
Comienza pegando tu texto de política o guion de información en el editor de HeyGen. Nuestra tecnología de texto a vídeo desde guion prepara instantáneamente tu contenido para la creación visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Escena
Elige entre diversos avatares AI para presentar tus informaciones de política. Complementa tu avatar elegido con escenas y visuales adecuados que mejoren la claridad.
3
Step 3
Genera Voz en Off Profesional
Mejora tu vídeo con generación de voz en off de sonido natural. Nuestro AI crea una narración clara y consistente, asegurando que tus informaciones de política se comuniquen efectivamente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Política
Finaliza tu vídeo con facilidad. Nuestro proceso de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo asegura una salida profesional y de alta calidad, haciendo que tus informaciones de política estén listas para cualquier audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la información compleja de políticas en vídeos atractivos?

HeyGen aprovecha sus capacidades de creador de vídeos AI para transformar detalles intrincados de políticas e información regulatoria en vídeos explicativos claros y atractivos, haciendo que la información compleja sea digerible para tu audiencia.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para crear vídeos impulsados por AI?

HeyGen simplifica la Generación de Vídeos de Extremo a Extremo permitiéndote simplemente ingresar tu guion, elegir entre diversos avatares AI y generar vídeos pulidos con generación de voz en off realista desde texto.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de marketing o formación sobre cumplimiento?

Absolutamente. HeyGen actúa como un motor creativo, ofreciendo plantillas personalizables y herramientas impulsadas por AI perfectas para producir vídeos de marketing de alto rendimiento y formación y comunicación esenciales sobre cumplimiento con facilidad.

¿HeyGen admite personalización visual avanzada para vídeos?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores, junto con plantillas personalizables para crear vídeos con visuales tipo infografía para un aspecto profesional.

