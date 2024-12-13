Generador de Vídeos de Cumplimiento de Políticas: Optimiza la Formación
Empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos de cumplimiento atractivos más rápido usando avatares de IA, asegurando un alto compromiso y comprensión de los empleados.
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a todos los empleados actuales para un repaso anual del GDPR. El vídeo debe desglosar regulaciones complejas en puntos fácilmente comprensibles utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión, complementado con subtítulos claros y una estética corporativa pero moderna, con una voz seria pero accesible y gráficos informativos.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para empleados que necesiten una guía rápida sobre la política actualizada de informes de gastos, buscando el máximo compromiso de los empleados. El estilo visual debe ser brillante y dinámico, incorporando controles de marca de la empresa y utilizando plantillas de vídeo profesionales y escenas disponibles en la biblioteca de HeyGen, apoyado por una voz clara y concisa que guíe a los usuarios a través de los pasos esenciales.
Genera un vídeo de cumplimiento de políticas de 50 segundos promoviendo la conciencia sobre las nuevas directrices de conducta ética en toda la fuerza laboral. Esta pieza inspiradora debe usar diversos avatares de IA ilustrando varios escenarios y demostrar la capacidad de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para una distribución fluida a través de diferentes canales de comunicación interna, todo mientras se mantiene un tono visual ético y profesional con una banda sonora motivadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande la Formación en Cumplimiento Global.
Utiliza el agente de vídeo de IA de HeyGen para producir vídeos de formación en cumplimiento completos, haciendo accesibles políticas complejas a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Formación de Políticas.
Mejora el compromiso y la retención de los empleados con avatares de IA dinámicos y vídeos de formación en cumplimiento interactivos, asegurando que la información crítica de políticas se absorba efectivamente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos?
HeyGen transforma la formación en cumplimiento en contenido atractivo aprovechando sus avatares de IA y la función de texto a vídeo. Actúa como un potente generador de vídeos de cumplimiento de políticas, haciendo que temas áridos sean más digeribles e impactantes para los empleados.
¿HeyGen admite la personalización de marca para materiales de vídeo corporativos?
Sí, HeyGen ofrece controles de personalización de marca, permitiendo a los usuarios personalizar materiales con logotipos de la empresa y esquemas de color específicos. Esto asegura que todos los vídeos de tu equipo de RRHH, incluyendo contenido de incorporación y explicativo, mantengan una identidad de marca coherente.
¿Qué hace que HeyGen sea un agente de vídeo de IA efectivo para la creación rápida de contenido?
HeyGen optimiza la producción de vídeos funcionando como un eficiente agente de vídeo de IA, convirtiendo texto en vídeo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas de vídeo aceleran la creación de contenido de alta calidad y atractivo.
¿Puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados para temas de formación críticos?
HeyGen mejora significativamente el compromiso de los empleados para la formación en cumplimiento de políticas vitales y GDPR a través de visuales dinámicos y narraciones atractivas. Al hacer que la información compleja sea visualmente atractiva, asegura una mejor comprensión y retención entre los empleados.