Generador Rápido de Vídeos de Anuncio de Políticas
Produce vídeos de políticas rentables y alineados con la marca con avatares profesionales de AI. Mantén la identidad de tu empresa con controles de Branding completos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo externo de 60 segundos explicando la última actualización de la política de privacidad a nuestros clientes. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, impulsado por infografías con gráficos fáciles de entender, complementado con una voz en off amigable, informativa y optimista. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente los detalles de la política en una explicación concisa y clara, mostrando un sofisticado generador de vídeos AI en acción para este vídeo de anuncio de política.
Para los nuevos empleados, crea un vídeo de 30 segundos detallando el proceso de incorporación de nuestra empresa y las políticas iniciales de RRHH. El estilo visual debe ser moderno, accesible e inclusivo, utilizando consistentemente la paleta de colores de nuestra marca, acompañado de una voz en off cálida, alentadora y tranquilizadora. Al seleccionar de las plantillas de vídeo personalizadas de HeyGen, asegúrate de que el vídeo esté alineado con la marca e integrado sin problemas en las comunicaciones existentes, demostrando una creación de vídeos efectiva y generando vídeos de impacto alineados con la marca.
Produce un vídeo conciso de 20 segundos recordando el cumplimiento dirigido al departamento de finanzas sobre las nuevas directrices de informes financieros. El estilo visual debe ser directo y conciso, enfatizando los puntos clave con superposiciones de texto claras, mientras que el audio presenta una voz en off clara, profesional y directa. Acelera esta comunicación crítica utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una rápida producción de vídeos generados por AI para actualizaciones internas.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Formación de Políticas.
Mejora la comprensión y retención de nuevas políticas transformando información compleja en vídeos de formación dinámicos generados por AI.
Crea Anuncios de Políticas Atractivos.
Produce rápidamente vídeos AI claros y convincentes para anuncios de políticas, asegurando que la información crítica llegue y resuene con tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de anuncio de políticas?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de anuncio de políticas, permitiendo a los usuarios transformar rápidamente texto en vídeos profesionales y alineados con la marca. Aprovecha el generador de vídeos AI de HeyGen para crear comunicaciones claras con avatares de AI y plantillas predefinidas, asegurando que tus anuncios de políticas sean atractivos y fáciles de entender.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo para comunicaciones corporativas?
HeyGen destaca como un generador de vídeos AI fácil de usar que transforma guiones en vídeos generados por AI de alta calidad de manera eficiente. Nuestra plataforma combina avatares de AI realistas con potentes capacidades de Texto a Vídeo, haciendo que la creación de vídeos sea accesible y rentable para varios anuncios corporativos.
¿HeyGen admite la personalización de marca para plantillas de vídeo corporativo?
Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos para asegurar que tus plantillas de vídeo de anuncio corporativo se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Incorpora fácilmente tu logo, colores específicos y plantillas de vídeo personalizadas para mantener vídeos alineados con la marca para todas tus comunicaciones y necesidades de anuncio de eventos.
¿Cómo convierte HeyGen un guion en un vídeo completamente producido?
HeyGen ofrece un proceso intuitivo de Texto a Vídeo donde simplemente introduces tu guion, y nuestra plataforma genera un vídeo potenciado por AI. Esto incluye generación de voz en off profesional, avatares de AI sincronizados y subtítulos automáticos, permitiendo vídeos generados por AI rápidos y eficientes.