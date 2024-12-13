Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para la introducción de un podcast dirigido a aspirantes a podcasters, mostrando un estilo visual vibrante y enérgico con música de fondo animada y narración clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para producir contenido atractivo rápidamente a partir de un guion simple, haciendo que el proceso de creación sea fluido para los principiantes.

Generar Vídeo