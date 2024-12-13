Generador de Vídeos de Recorrido de Plataforma: Crea Demos Atractivas Rápidamente

Simplifica la incorporación de usuarios y los vídeos explicativos de productos transformando sin esfuerzo tus guiones en vídeos dinámicos con texto a vídeo de IA desde guion.

Crea un vibrante vídeo de 45 segundos para la incorporación de nuevos usuarios de un generador de vídeos de recorrido de plataforma, demostrando lo fácil que es transformar texto en visuales cautivadores. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con capturas de pantalla dinámicas de la plataforma en acción, complementadas por una voz en off de IA amigable y entusiasta. Destaca la potente función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" y la facilidad de incorporar diversos "avatares de IA" para personalizar la experiencia guiada, haciendo que la configuración inicial sea sencilla para cualquier principiante.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un inspirador vídeo de marketing de 30 segundos para campañas en redes sociales, dirigido a profesionales del marketing que buscan crear contenido atractivo rápidamente. Emplea una estética visual rápida y rica, con colores brillantes y música de fondo animada, mientras una voz de IA enérgica guía a los espectadores a través del proceso creativo. Muestra cómo el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen puede elevar instantáneamente las producciones y cómo el "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" permite una adaptación sin problemas en varias plataformas, convirtiendo la generación de vídeos cortos en un activo creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a clientes potenciales curiosos sobre las capacidades de un generador de vídeos de IA. La presentación visual debe ser elegante y profesional, utilizando transiciones suaves y superposiciones gráficas claras, acompañadas de una voz de IA calmada e informativa. Enfatiza cómo los "Plantillas y escenas" de HeyGen proporcionan un punto de partida creativo para cualquier proyecto, permitiendo a los usuarios construir rápidamente documentación de vídeo detallada sin habilidades extensas de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de presentación de ventas conciso de 45 segundos diseñado para impresionar a clientes potenciales, dirigido a equipos de ventas y emprendedores que buscan herramientas de comunicación eficientes. El estilo visual debe ser seguro y directo, utilizando texto en pantalla convincente y un avatar de IA persuasivo que mantenga un contacto visual constante, apoyado por una voz en off profesional. Demuestra cómo la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen asegura la máxima retención del mensaje y accesibilidad global, convirtiendo cualquier presentación en una poderosa creación de "generador de texto a vídeo".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Recorrido de Plataforma

Genera recorridos de plataforma atractivos con facilidad, transformando características complejas en vídeos claros y atractivos que informan e impresionan a tu audiencia.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla predefinida o introduciendo tu guion directamente. Nuestro generador de texto a vídeo transforma tus ideas en una historia visual sin esfuerzo.
2
Step 2
Añade Visuales Dinámicos
Mejora tus recorridos integrando avatares de IA que dan vida a tus explicaciones, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.
3
Step 3
Aplica Voz y Marca
Mejora tu mensaje aplicando generación de voz profesional y personaliza con los colores y logo únicos de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta fácilmente tu vídeo de recorrido de plataforma completado en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir en redes sociales y otras plataformas.

Casos de Uso

Produce Explicativos de Productos Rápidos para Redes Sociales

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos de IA que demuestran características clave de la plataforma para redes sociales, impulsando el interés y la adquisición de usuarios de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para proyectos creativos?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos dinámicos, con avatares de IA realistas y generación de voz de IA auténtica. Esto permite la producción rápida de contenido creativo como vídeos de marketing, explicativos de productos e incluso cortos animados sin edición compleja.

¿Puedo personalizar los vídeos de HeyGen para mantener la identidad de mi marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores de marca y usar plantillas predefinidas. Esto asegura que cada vídeo generado por IA se alinee perfectamente con la imagen profesional de tu marca.

¿Qué tipos de documentación de vídeo profesional puede crear HeyGen?

HeyGen es una excelente plataforma para generar vídeos de recorrido de plataforma, perfecta para crear documentación de vídeo completa como vídeos de incorporación, guías paso a paso y material de formación detallado. Ofrece una salida de alta calidad ideal para cualquier necesidad empresarial.

¿Qué herramientas y características de edición de vídeo ofrece HeyGen para una producción eficiente?

HeyGen agiliza la producción de vídeos con potentes herramientas de edición de vídeo, incluyendo subtítulos/captions automáticos y una biblioteca de medios completa. Puedes exportar fácilmente tu contenido de alta calidad como archivos MP4, listos para varias plataformas como redes sociales.

