Generador de Vídeos Tutoriales de Plataforma para Guías Fáciles

Optimiza la formación en software y la incorporación con documentación en vídeo profesional. Genera vídeos tutoriales atractivos utilizando texto a vídeo desde un guion.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a formadores corporativos y profesionales de L&D, demostrando cómo producir rápidamente módulos de formación en software atractivos utilizando un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con demostraciones claras en pantalla, complementadas por una locución profesional y articulada generada a partir de texto a vídeo desde un guion. Este vídeo debe resaltar la eficiencia y escalabilidad de la creación de vídeos con IA para el aprendizaje interno.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial paso a paso de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios de una plataforma SaaS compleja, explicando una característica principal de manera accesible utilizando un generador de vídeos tutoriales de la plataforma. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con grabaciones de pantalla claras mejoradas por un avatar de IA que ofrece instrucciones. Asegúrate de que el audio sea cristalino con subtítulos/captions de apoyo para mejorar la accesibilidad y comprensión de los diversos aprendices que dependen de guías de usuario detalladas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos para departamentos de RRHH y líderes de equipo, ilustrando el proceso de creación de documentación en vídeo atractiva para la incorporación de nuevos empleados. El estilo visual debe ser profesional y corporativo, utilizando plantillas y escenas estructuradas para un aspecto consistente, acompañado de una locución tranquilizadora y clara generada para una comprensión óptima. El vídeo debe transmitir los beneficios de un contenido de incorporación visualmente rico.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, demostrando cómo crear rápidamente contenido diverso utilizando una plataforma de creación de vídeos con IA. El estilo visual debe ser rápido y moderno, incorporando varios medios de archivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo, respaldado por una locución enérgica. Enfatiza la capacidad de la plataforma para cambiar el tamaño de aspecto y exportar para adaptarse a diferentes canales de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales de Plataforma

Crea rápidamente documentación en vídeo profesional y guías de usuario para tu plataforma utilizando IA, simplificando tus procesos de formación en software e incorporación.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu guion tutorial en la plataforma. Aprovecha el generador de texto a vídeo para transformar instantáneamente tu contenido escrito en escenas, formando la base de tu documentación en vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Escena
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para narrar tu tutorial. Mejora tu vídeo con escenas adecuadas y medios de archivo de la biblioteca, asegurando una guía de usuario visualmente atractiva.
3
Step 3
Añade Locución y Branding
Genera locuciones de sonido natural directamente desde tu guion con la función de generación de locuciones. También puedes personalizar tu vídeo tutorial con elementos de branding como logotipos y colores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Una vez que tu tutorial esté completo, exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte el resultado de tu generador de vídeos tutoriales de plataforma para educar e incorporar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos

.

Explica claramente características y procesos complejos de la plataforma a través de vídeos impulsados por IA, mejorando la comprensión en la formación en software y la incorporación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos tutoriales de plataforma?

HeyGen actúa como un generador de vídeos con IA intuitivo, optimizando el proceso de creación de vídeos tutoriales de plataforma atractivos. Sus robustas características permiten a los usuarios producir rápidamente documentación en vídeo de alta calidad y materiales de formación en software sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Puede HeyGen generar vídeos a partir de texto utilizando avatares de IA?

Sí, HeyGen es un potente generador de texto a vídeo que utiliza avanzados avatares de IA para dar vida a tus guiones. Simplemente introduce tu texto, selecciona un avatar de IA, y HeyGen creará un vídeo profesional con generación de locución sincronizada.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar documentación en vídeo y guías de usuario completas?

Para la documentación en vídeo y guías de usuario, HeyGen proporciona una plataforma integral de creación de vídeos con IA equipada con plantillas de vídeo y la capacidad de añadir subtítulos/captions detallados. Esto asegura que tu contenido instructivo sea claro, accesible y fácilmente comprendido por tu audiencia para una incorporación y SOPs efectivas.

¿Incluye HeyGen características avanzadas como generación de locuciones y subtítulos automáticos?

Absolutamente, HeyGen sobresale en proporcionar capacidades técnicas avanzadas como la generación de locuciones realistas y subtítulos/captions automáticos. Estas características mejoran la accesibilidad y el compromiso de todo tu contenido en vídeo, haciendo de HeyGen un generador de vídeos con IA ideal para diversas necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo