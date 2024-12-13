Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a formadores corporativos y profesionales de L&D, demostrando cómo producir rápidamente módulos de formación en software atractivos utilizando un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con demostraciones claras en pantalla, complementadas por una locución profesional y articulada generada a partir de texto a vídeo desde un guion. Este vídeo debe resaltar la eficiencia y escalabilidad de la creación de vídeos con IA para el aprendizaje interno.

