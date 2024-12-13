Generador de Vídeos de Presentación: Presentaciones Impulsadas por IA

Crea vídeos de presentación atractivos y persuasivos sin esfuerzo utilizando los avanzados avatares de IA de HeyGen.

Crea un generador de vídeos de presentación de 60 segundos que demuestre una startup tecnológica innovadora para potenciales inversores. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando gráficos dinámicos y una locución profesional y enérgica. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu guion en una presentación pulida, asegurando una experiencia de 'creador de vídeos de presentación con IA' de alto impacto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 45 segundos explicando las características principales de una nueva actualización de software, dirigido a clientes existentes y nuevos usuarios. Este 'creador de presentaciones en vídeo' debe contar con visuales ilustrativos y atractivos, una locución amigable y clara, e integrar un avatar de IA para mejorar la presencia de la marca. Los avatares de IA de HeyGen proporcionarán un presentador en pantalla consistente y profesional para tu explicación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un mensaje de vídeo personalizado de 30 segundos para clientes clave, entregando una actualización de proyecto o una oferta especial. El estilo visual y de audio debe ser cálido, conciso y profesional, incorporando medios de archivo relevantes. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para crear un mensaje calmado y claro, haciendo que cada grabación personalizada se sienta única y ayudando en la creación eficiente de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un teaser de marketing de 15 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto, dirigido a seguidores en redes sociales y al público en general. El estilo visual debe ser rápido y atractivo, con cortes rápidos y superposiciones de texto audaces. Asegúrate de usar la función de subtítulos/captions de HeyGen para que el 'vídeo profesional' sea accesible y atractivo incluso sin sonido, utilizando plantillas de vídeo disponibles para una producción rápida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Presentación

Crea vídeos de presentación atractivos sin esfuerzo. Aprovecha las herramientas impulsadas por IA para transformar tus ideas en presentaciones profesionales que capturen la atención y generen resultados.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Presentación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de presentación. Nuestra IA utilizará este texto para generar la base de tu vídeo, asegurando una comunicación clara y atractiva a través de nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Voz
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y selecciona una locución que coincida perfectamente con el tono de tu marca. Personaliza su apariencia y estilo usando nuestra función de avatares de IA para representar tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Mejora con Elementos Atractivos
Eleva tu vídeo añadiendo visuales generados por IA y música de fondo de nuestra biblioteca de medios con licencia. Genera automáticamente subtítulos/captions para asegurar accesibilidad e impacto para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de presentación esté perfeccionado, expórtalo en el aspecto y resolución deseados. Utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de aspecto para compartir fácilmente tu presentación de vídeo profesional con inversores o tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Presentaciones Breves e Impactantes para Redes Sociales

.

Produce vídeos de presentación concisos y atractivos para plataformas de redes sociales, perfectos para lanzamientos rápidos de productos o introducciones de startups a una amplia audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de presentación profesional?

HeyGen simplifica el proceso de creación de un vídeo de presentación profesional al aprovechar herramientas impulsadas por IA y un editor intuitivo de arrastrar y soltar. Puedes seleccionar fácilmente entre diversas plantillas de vídeo, convertir tu guion en visuales atractivos y añadir avatares de IA realistas para contar tu historia de manera creativa.

¿Puedo usar avatares de IA personalizados en mi presentación de vídeo con HeyGen?

Sí, HeyGen permite a los usuarios integrar avatares de IA personalizados en sus presentaciones de vídeo, aportando un toque único y personalizado a su contenido. Estos avatares de IA pueden entregar tu guion con locuciones naturales, mejorando el compromiso y haciendo que tu mensaje sea más impactante.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de presentación atractivos a partir de un guion?

HeyGen ofrece características robustas para convertir tu guion en un vídeo de presentación atractivo, incluyendo la conversión de texto a vídeo y locuciones de IA realistas. También puedes generar automáticamente subtítulos y utilizar el editor en tiempo real para refinar tu contenido para un máximo impacto.

¿Por qué elegir HeyGen como generador de vídeos de IA para contenido de presentación impactante?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA porque combina visuales impulsados por IA, plantillas personalizables y potentes herramientas de edición para crear contenido de presentación impactante de manera eficiente. Desde avatares de IA hasta la conversión fluida de guion a vídeo, HeyGen ofrece una solución integral para tus necesidades de presentación en vídeo.

