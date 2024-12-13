Generador de Vídeos de Presentación: Crea Pitches para Inversores Atractivos

Crea presentaciones de vídeo impresionantes al instante. Aprovecha la IA para convertir tu guion en vídeo, haciendo que tu presentación sea inolvidable.

Elabora un discurso convincente de 45 segundos utilizando nuestro generador de vídeos de presentación, diseñado para fundadores de startups que buscan inversión en etapas iniciales, con visuales elegantes y modernos y una voz en off de IA optimista y segura, todo generado sin problemas a partir de tu guion usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que eres un profesional del marketing que necesita presentar una campaña innovadora; produce un vibrante vídeo de 30 segundos utilizando un generador de presentaciones de IA, completo con visuales inspiradores, música de fondo sutil y un avatar de IA amigable y entusiasta para cautivar a tu audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Aborda el desafío de destacar en los programas de incubadoras creando un vídeo profesional de presentación para inversores de 60 segundos, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para visualizaciones de datos limpias y una voz en off de IA autoritaria y articulada.
Prompt de Ejemplo 3
Transforma tu guion de producto en una dinámica presentación de vídeo de 40 segundos para equipos de ventas que introducen nuevas características, destacando funcionalidades clave con visuales audaces y orientados a la acción, superposiciones de texto concisas y Subtítulos/captions claros, asegurando que cada detalle se transmita de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Presentación

Transforma sin esfuerzo el contenido de tu presentación en vídeos atractivos impulsados por IA para cautivar a tu audiencia y asegurar financiación.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Presentación
Comienza pegando tu contenido o seleccionando una plantilla de presentación para sentar las bases de tu producción de guion a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador y Visuales
Selecciona un avatar de IA para presentar tu discurso, mejorando tu mensaje con diapositivas dinámicas y atractivas.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Utiliza los controles de marca (logo, colores) para integrar tu logo, colores y fuentes, creando presentaciones profesionales y atractivas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Presentación
Genera tus vídeos finales de presentación para inversores y aprovecha el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para compartir de manera óptima en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Éxitos y Tracción

Destaca logros clave y testimonios de clientes dentro de tus presentaciones de vídeo, construyendo una narrativa sólida para los posibles inversores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi vídeo de presentación creativa?

HeyGen te permite crear presentaciones visualmente impresionantes y atractivas con avatares de IA y diapositivas dinámicas. Transforma tu vídeo de presentación en una historia cautivadora, aprovechando nuestras plantillas de presentación para dar vida a tu visión creativa.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de presentaciones de IA efectivo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de presentación para inversores convirtiendo tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Este generador de presentaciones de IA optimiza tu flujo de trabajo, permitiéndote centrarte en tu mensaje principal para presentaciones de financiación de startups.

¿Puedo personalizar mis presentaciones de vídeo usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca en tus presentaciones de vídeo. Como creador de presentaciones dedicado, aseguramos que tu identidad de marca única brille en cada diapositiva.

¿Cómo ayuda HeyGen a producir vídeos de presentación para inversores de alta calidad?

HeyGen proporciona herramientas para producir vídeos de presentación para inversores pulidos con exportaciones de alta calidad y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto. Puedes crear fácilmente presentaciones de vídeo profesionales a partir de tus grabaciones, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara e impactante a los posibles inversores.

