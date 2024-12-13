Creador de Vídeos de Pipeline: Optimiza Tu Creación de Vídeos

Genera vídeos explicativos impresionantes y creativos publicitarios de manera eficiente con nuestro generador de vídeos por IA, aprovechando la potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de 60 segundos demostrando cómo los equipos de marketing pueden potenciar su creación de contenido utilizando la Generación de Vídeo Automatizada por IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con animaciones de texto dinámicas en pantalla y una voz en off segura e inspiradora. Dirigido a gerentes de marketing y estrategas de contenido, destacando la facilidad de comenzar con Plantillas y escenas predefinidas para producir creativos publicitarios atractivos rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos que muestre las capacidades de HeyGen para la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para creadores de cursos en línea y propietarios de pequeñas empresas. La estética visual debe ser amigable y acogedora, utilizando colores vibrantes y avatares de IA claros y accesibles, acompañados de una voz en off cálida e instructiva. Enfócate en simplificar temas complejos utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para transformar planes de lecciones en módulos de vídeo atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 45 segundos dirigido a estrategas de redes sociales, ilustrando cómo optimizar su flujo de contenido de vídeo para alcanzar el máximo alcance a través de la reutilización de contenido. El estilo visual debe ser rápido, con transiciones rápidas y gráficos visualmente impactantes, acompañado de una banda sonora moderna y animada con una narración contundente. Enfatiza la eficiencia del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptar el contenido a diferentes plataformas al instante.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 2 minutos para profesionales de TI y desarrolladores, detallando las ventajas técnicas de un generador de vídeo por IA para automatizar flujos de trabajo. La presentación visual debe ser elegante y minimalista, incorporando visuales basados en datos y capturas de pantalla de la interfaz, apoyado por una voz en off precisa y articulada. Muestra cómo convertir documentación detallada en vídeo se simplifica utilizando Texto a vídeo desde guion, mejorando las comunicaciones internas y la formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Pipeline

Optimiza tu creación de vídeos desde el guion hasta la pantalla con un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo por IA, generando contenido atractivo de manera eficiente.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion en el editor de Texto a vídeo desde guion. Nuestra IA analiza tu contenido para prepararlo para la generación visual y de audio.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y combínalos con una voz en off de IA que se ajuste a tu marca y mensaje, estableciendo el tono para tu vídeo.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo aprovechando los controles de Branding (logo, colores) para alinearlo con la identidad de tu marca, enriqueciendo el atractivo visual como parte de tus flujos de trabajo automatizados.
4
Step 4
Genera y Publica
Utiliza la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para finalizar tu vídeo. La cadena automatizada crea un vídeo de alta calidad listo para cualquier plataforma, completando tu Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande la Producción de Contenido Educativo

.

Crea y entrega sin esfuerzo más cursos educativos para involucrar a una audiencia global más amplia y mejorar el aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la generación automatizada de vídeos por IA?

HeyGen potencia la creación eficiente de vídeos a través de su generador de vídeos automatizado por IA. Los usuarios pueden transformar guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA y tecnología avanzada de texto a vídeo, optimizando toda la cadena de contenido.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen una plataforma de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo?

HeyGen ofrece una solución integral para la producción de vídeos, actuando como un creador de vídeos de pipeline completo. Desde la selección de avatares de IA y la generación de voces en off hasta la utilización de plantillas y escenas, cubre cada paso del proceso de creación de vídeos sin problemas.

¿Puede HeyGen adaptar el contenido de vídeo para publicación en múltiples plataformas?

Sí, HeyGen admite la publicación en múltiples plataformas permitiendo a los usuarios ajustar fácilmente las relaciones de aspecto y exportar vídeos en formatos adecuados para varios canales. Esto asegura que tu contenido de vídeo de formato corto y creativos publicitarios estén optimizados para cada audiencia.

¿Qué tecnologías de IA específicas utiliza HeyGen para la creación de vídeos realistas?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para generar contenido de vídeo altamente realista. Utiliza avatares de IA sofisticados, capacidades de texto a vídeo desde guion y generación de voces en off naturales para producir presentaciones atractivas y realistas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo