creador de ejercicios de fisioterapia: Construye HEPs Atractivos Rápidamente

Crea programas de ejercicios en casa atractivos para mejores resultados en los pacientes, utilizando texto a vídeo desde guion para aclarar cada ejercicio.

389/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico y moderno de 60 segundos para profesionales de la rehabilitación, utilizando avatares de AI para demostrar cómo nuestro creador de ejercicios de fisioterapia simplifica la creación de programas de ejercicios en casa. La narrativa debe resaltar el poder de las Sugerencias de Ejercicios de AI y la flexibilidad de las plantillas de ejercicios personalizables para generar planes de tratamiento personalizados y efectivos rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo empático y basado en datos de 2 minutos con música de fondo relajante, dirigido a fisioterapeutas deseosos de mejorar los resultados de los pacientes a través de un monitoreo avanzado. Este vídeo, con generación de voz en off clara, ilustrará el impacto transformador del Monitoreo Terapéutico Remoto como una herramienta clínica digital de primera, mostrando cómo empodera a los terapeutas para seguir el progreso e intervenir proactivamente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo rápido, conciso y motivador de 45 segundos, con música animada y cortes rápidos, diseñado para fisioterapeutas ocupados que priorizan la eficiencia y la accesibilidad móvil. Aprovecha los Subtítulos/captions para transmitir rápidamente cómo nuestra App Móvil agiliza el proceso de crear programas de ejercicios en casa, haciendo que la gestión de pacientes sea sencilla sobre la marcha.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Ejercicios de Fisioterapia

Simplifica la creación y entrega de programas de ejercicios en casa personalizados para mejorar el compromiso del paciente y los resultados de rehabilitación.

1
Step 1
Selecciona Ejercicios de una Biblioteca Completa
Explora una extensa biblioteca de ejercicios con instrucciones detalladas y visuales, o aprovecha las Sugerencias de Ejercicios de AI para encontrar rápidamente movimientos relevantes para tus pacientes.
2
Step 2
Personaliza Programas de Ejercicios en Casa
Adapta cada programa de ejercicios en casa ajustando series, repeticiones y frecuencia. Utiliza plantillas de ejercicios personalizables para construir eficientemente planes personalizados específicos para las necesidades de cada paciente.
3
Step 3
Entrega Programas de Forma Segura a los Pacientes
Comparte fácilmente planes personalizados directamente con tus pacientes a través de una App Móvil dedicada o un portal seguro para pacientes, asegurando que reciban sus instrucciones dondequiera que estén.
4
Step 4
Monitorea la Adherencia y el Progreso del Paciente
Sigue el compromiso y progreso del paciente con análisis integrados. Esta herramienta clínica digital apoya el Monitoreo Terapéutico Remoto, ayudándote a ajustar programas para obtener resultados óptimos en los pacientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Adherencia del Paciente

.

Mejora el compromiso y la adherencia del paciente a los programas de ejercicios en casa prescritos con instrucciones de vídeo atractivas impulsadas por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo incorpora HeyGen AI avanzada para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha avatares de AI sofisticados y tecnología de texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios transformar contenido escrito en narrativas de vídeo atractivas de manera eficiente y a gran escala.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizado?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote personalizar vídeos con tu propio logo, colores de marca y otros elementos visuales. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puedo integrar mis propios activos multimedia en los vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen admite una biblioteca multimedia completa, junto con soporte de stock, para enriquecer tu contenido de vídeo. Puedes subir y gestionar fácilmente tus imágenes y vídeos personales dentro de la plataforma.

¿HeyGen permite salidas y formatos de vídeo versátiles?

Absolutamente, HeyGen ofrece redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación para asegurar que tus vídeos estén optimizados para diferentes plataformas y audiencias. Esta flexibilidad garantiza que tu contenido luzca perfecto donde sea que se comparta.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo