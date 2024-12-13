Generador de Formación en Prevención de Phishing para una Seguridad Óptima

Crea campañas efectivas de simulación de phishing y formación en concienciación de seguridad con facilidad, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para lecciones impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para departamentos de RRHH y Gerentes de Seguridad, mostrando cómo un Programa Automatizado de Concienciación en Seguridad simplifica la entrega de formación esencial en concienciación de seguridad. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y corporativa con infografías animadas para explicar la eficiencia del programa, complementado por una pista de audio profesional y optimista. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente el contenido de módulos de formación completos en una presentación atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de anuncio de servicio público de 60 segundos dirigido a la fuerza laboral general y a los nuevos empleados, enfatizando la importancia crítica de una Prueba de Phishing para reforzar la ciberseguridad general. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, utilizando cortes rápidos y ejemplos del mundo real para construir un sentido de urgencia, acompañado de una voz en off enérgica y clara. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente escenarios de formación de simulación de ataques que resuenen con los usuarios cotidianos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo analítico de 2 minutos dirigido a equipos de seguridad avanzados y ejecutivos de nivel C, profundizando en las complejidades de un ataque de spear phishing y demostrando la utilidad estratégica de un generador de formación en prevención de phishing. El enfoque visual debe ser sofisticado y basado en datos, incorporando gráficos complejos y diagramas de red, respaldado por una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar detalles sobre el perfil de riesgo de phishing y estrategias de formación dirigidas sin necesidad de un locutor profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Prevención de Phishing

Empodera a tu organización con formación efectiva en concienciación de seguridad generando contenido personalizado de prevención de phishing usando herramientas avanzadas de AI.

1
Step 1
Crea el Guion de Formación
Crea una narrativa convincente para tu módulo de prevención de phishing. Usa nuestra función de texto a vídeo desde guion para convertir rápidamente tu contenido escrito en lecciones de vídeo atractivas que destaquen los conceptos clave de formación en concienciación de seguridad.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Selecciona de una amplia gama de avatares de AI para impartir tu formación. Nuestros avatares de AI añaden una cara profesional y relatable a tus escenarios de simulación de phishing, haciendo que el contenido educativo sea más impactante.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Aplica la identidad de tu marca a los vídeos de formación. Utiliza los controles de marca (logo, colores) para integrar tu logo y colores, asegurando que todas tus campañas de formación mantengan una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta tu Contenido
Exporta tus vídeos de prevención de phishing finalizados en varios formatos y proporciones de aspecto. Usa el redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto para preparar tu contenido de formación de simulación de ataques para una distribución fluida a través de diferentes plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso y la Retención de la Formación

Aprovecha la AI para crear formación en concienciación de seguridad dinámica e interactiva que capte la atención y mejore la retención del conocimiento para una mejor defensa contra el phishing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de formación efectiva en concienciación de seguridad?

HeyGen permite la creación rápida de módulos de formación en concienciación de seguridad atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de educación vital en ciberseguridad, asegurando contenido consistente y de alta calidad para tu equipo.

¿Puede HeyGen usarse para desarrollar escenarios realistas de simulación de phishing?

Absolutamente. La robusta plataforma de texto a vídeo de HeyGen te permite generar vídeos de formación de simulación de ataques altamente realistas, incluyendo escenarios para ataques de ingeniería social y spear phishing. Esto proporciona una manera dinámica y efectiva de realizar Pruebas de Phishing y mejorar la vigilancia de tu equipo.

¿Qué hace de HeyGen un generador ideal de formación en prevención de phishing?

HeyGen actúa como un generador eficiente de formación en prevención de phishing al transformar guiones en vídeos profesionales rápidamente, adecuados para campañas de formación recurrentes. Esta automatización apoya un Programa Automatizado de Concienciación en Seguridad, ahorrando tiempo y recursos mientras mantiene un alto valor de producción.

¿Ofrece HeyGen características para personalizar la formación para marcos de cumplimiento específicos?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca y plantillas personalizables, permitiéndote adaptar tus campañas de formación a marcos de cumplimiento específicos o necesidades internas de perfil de riesgo de phishing. Esto asegura que tu inteligencia de seguridad se entregue en un formato que se alinee perfectamente con los estándares de tu organización.

