El Creador Definitivo de Videos de Concienciación sobre Phishing para tu Equipo

Aumenta la concienciación sobre seguridad sin esfuerzo. Genera videos de formación sobre phishing atractivos usando nuestros avatares de AI realistas para una educación impactante de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video impactante de 60 segundos para la formación en concienciación de seguridad que destaque los cinco indicadores clave de un correo electrónico sospechoso. La presentación visual debe ser nítida e instructiva, con superposiciones de texto en pantalla para reforzar cada punto, generado directamente a partir de un guion usando la función de texto a video de HeyGen, dirigido a empleados en departamentos de alto riesgo como Finanzas y RRHH.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video conciso de microaprendizaje de 30 segundos que enfatice la importancia de reportar actividades sospechosas y las consecuencias inmediatas de caer en un ataque de phishing. El estilo visual y de audio debe ser urgente pero empoderador, utilizando plantillas y escenas dinámicas para transmitir rápidamente la información con una voz en off clara y directa dirigida a la base general de empleados para refrescar rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza de contenido de video personalizado de 50 segundos que vaya más allá del correo electrónico, ofreciendo consejos prácticos para identificar intentos de phishing en varias plataformas digitales y destacando la autenticación multifactor. La estética debe ser moderna y limpia, con subtítulos/captions prominentes para accesibilidad, y una voz en off precisa y autoritaria, dirigida a empleados con conocimientos tecnológicos y aquellos responsables de la gestión del riesgo humano.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Concienciación sobre Phishing

Crea videos impactantes de concienciación sobre phishing rápida y efectivamente para mejorar el conocimiento de seguridad de tu equipo y gestionar el riesgo humano con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Guion o Usa una Plantilla
Comienza escribiendo tu contenido educativo, o acelera tu flujo de trabajo seleccionando entre nuestras "plantillas" profesionales diseñadas para la concienciación sobre seguridad. Aprovecha la "conversión de texto a video" para dar vida a tu guion.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz de AI y Visuales
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para actuar como tu presentador en pantalla. Mejora tu mensaje con medios de archivo relevantes y activos visuales de nuestra extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Asegura la consistencia de la marca aplicando los "controles de marca" de tu empresa, incluidos logotipos y colores. Añade "subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad y el compromiso de todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Video de Formación
Una vez que tu video esté completo, "expórtalo" fácilmente en el formato y la relación de aspecto deseados. Integra sin problemas tus nuevos "videos de concienciación sobre phishing" en tu programa de concienciación sobre seguridad para empleados o LMS para una formación efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de Seguridad

Transforma escenarios de simulación de phishing intrincados y protocolos de seguridad en lecciones de video de microaprendizaje fáciles de entender para una mejor gestión del riesgo humano.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra formación en concienciación sobre phishing?

HeyGen permite a las organizaciones crear videos impactantes de concienciación sobre phishing utilizando avatares de AI realistas y conversión de texto a video, haciendo que los programas de concienciación sobre seguridad para empleados sean más atractivos y efectivos.

¿Es fácil producir videos personalizados de concienciación sobre phishing con HeyGen?

Sí, el creador de videos de AI de HeyGen simplifica la producción de contenido de video personalizado. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas y portavoces de AI para generar rápidamente videos de concienciación sobre phishing adaptados sin necesidad de habilidades extensas de edición de video.

¿Qué papel juega HeyGen en un programa integral de formación en concienciación sobre seguridad?

HeyGen proporciona una herramienta poderosa para la gestión del riesgo humano al permitir la creación rápida de módulos de microaprendizaje atractivos y videos de concienciación sobre phishing. Esto fortalece tu programa general de concienciación sobre seguridad para empleados, ayudando a reducir vulnerabilidades en toda tu organización.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de escenarios realistas para simulaciones de phishing?

Absolutamente. Los avatares de AI de HeyGen y las capacidades avanzadas de texto a video te permiten generar escenarios de simulación de phishing altamente realistas. Esto permite una formación efectiva de los empleados y fortalece la capacidad de tu equipo para identificar y reportar posibles amenazas.

