El Creador Definitivo de Videos de Concienciación sobre Phishing para tu Equipo
Aumenta la concienciación sobre seguridad sin esfuerzo. Genera videos de formación sobre phishing atractivos usando nuestros avatares de AI realistas para una educación impactante de los empleados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un video impactante de 60 segundos para la formación en concienciación de seguridad que destaque los cinco indicadores clave de un correo electrónico sospechoso. La presentación visual debe ser nítida e instructiva, con superposiciones de texto en pantalla para reforzar cada punto, generado directamente a partir de un guion usando la función de texto a video de HeyGen, dirigido a empleados en departamentos de alto riesgo como Finanzas y RRHH.
Produce un video conciso de microaprendizaje de 30 segundos que enfatice la importancia de reportar actividades sospechosas y las consecuencias inmediatas de caer en un ataque de phishing. El estilo visual y de audio debe ser urgente pero empoderador, utilizando plantillas y escenas dinámicas para transmitir rápidamente la información con una voz en off clara y directa dirigida a la base general de empleados para refrescar rápidamente.
Diseña una pieza de contenido de video personalizado de 50 segundos que vaya más allá del correo electrónico, ofreciendo consejos prácticos para identificar intentos de phishing en varias plataformas digitales y destacando la autenticación multifactor. La estética debe ser moderna y limpia, con subtítulos/captions prominentes para accesibilidad, y una voz en off precisa y autoritaria, dirigida a empleados con conocimientos tecnológicos y aquellos responsables de la gestión del riesgo humano.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos Completos de Concienciación sobre Phishing.
Desarrolla rápidamente videos extensos de concienciación sobre phishing y módulos de formación en concienciación sobre seguridad para educar efectivamente a una amplia gama de empleados.
Aumenta el Compromiso en la Formación en Concienciación sobre Seguridad.
Utiliza avatares de AI y conversión de texto a video para ofrecer contenido atractivo y memorable, mejorando significativamente la retención de la formación de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra formación en concienciación sobre phishing?
HeyGen permite a las organizaciones crear videos impactantes de concienciación sobre phishing utilizando avatares de AI realistas y conversión de texto a video, haciendo que los programas de concienciación sobre seguridad para empleados sean más atractivos y efectivos.
¿Es fácil producir videos personalizados de concienciación sobre phishing con HeyGen?
Sí, el creador de videos de AI de HeyGen simplifica la producción de contenido de video personalizado. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas y portavoces de AI para generar rápidamente videos de concienciación sobre phishing adaptados sin necesidad de habilidades extensas de edición de video.
¿Qué papel juega HeyGen en un programa integral de formación en concienciación sobre seguridad?
HeyGen proporciona una herramienta poderosa para la gestión del riesgo humano al permitir la creación rápida de módulos de microaprendizaje atractivos y videos de concienciación sobre phishing. Esto fortalece tu programa general de concienciación sobre seguridad para empleados, ayudando a reducir vulnerabilidades en toda tu organización.
¿Puede HeyGen apoyar la creación de escenarios realistas para simulaciones de phishing?
Absolutamente. Los avatares de AI de HeyGen y las capacidades avanzadas de texto a video te permiten generar escenarios de simulación de phishing altamente realistas. Esto permite una formación efectiva de los empleados y fortalece la capacidad de tu equipo para identificar y reportar posibles amenazas.