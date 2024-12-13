Creador de Vídeos de Progreso Filantrópico: Comparte Tu Impacto

Transforma tus informes de impacto escritos en vídeos de recaudación de fondos atractivos con las capacidades de texto a vídeo impulsadas por IA de HeyGen.

472/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un emotivo vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a posibles donantes y patrocinadores corporativos, destacando la urgente necesidad de apoyo y presentando una solución clara. El estilo visual y de audio debe ser empático y profesional, incorporando historias personales conmovedoras y una voz en off sincera y persuasiva. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para crear una narración coherente e impactante que resuene con la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una actualización de vídeo de progreso filantrópico de 60 segundos para donantes y partes interesadas existentes, explicando el impacto directo de sus contribuciones. El vídeo debe tener un toque personalizado, utilizando visualizaciones de datos claras junto con testimonios auténticos, entregados por un avatar de IA amigable. Los avatares de IA de HeyGen pueden ayudar a entregar un mensaje de vídeo personalizado, haciendo la conexión aún más fuerte y directa.
Prompt de Ejemplo 3
El objetivo es crear un vídeo benéfico enérgico de 20 segundos para redes sociales, diseñado específicamente para atraer nuevos voluntarios de la comunidad local. Debe presentar un estilo visual vibrante y centrado en la comunidad, mostrando a los voluntarios haciendo una diferencia activa, acompañado de una pista de música moderna y animada. Aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen permitirá una producción rápida de un vídeo atractivo que inspire acción inmediata.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Progreso Filantrópico

Crea fácilmente vídeos de recaudación de fondos y benéficos impactantes para compartir tu misión y progreso, aprovechando la IA para simplificar tu producción desde el concepto hasta la exportación.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza elaborando tu narrativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu mensaje en una producción de creador de vídeos de IA convincente.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales para representar visualmente tu creador de vídeos de progreso filantrópico. Personaliza fácilmente colores y fuentes para alinearlos con tu marca.
3
Step 3
Añade Mejoras de IA
Mejora tu vídeo benéfico con generación de voz en off de sonido natural, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación utilizando el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para diversas plataformas, luego comparte tus actualizaciones en redes sociales a través de todos los canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Impacto de Beneficiarios

.

Comunica efectivamente la diferencia tangible que hace tu organización creando vídeos de IA atractivos que destaquen el éxito y progreso de los beneficiarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos atractivos?

HeyGen capacita a las organizaciones sin fines de lucro para producir vídeos de recaudación de fondos atractivos utilizando avatares de IA, capacidades de texto a vídeo y controles de marca robustos para contar su historia de manera efectiva e inspirar acción.

¿Qué características ofrece HeyGen para la producción de vídeos benéficos?

HeyGen proporciona un creador de vídeos de IA equipado con plantillas profesionales, generación de voz en off y redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, facilitando a las organizaciones benéficas la creación de vídeos de alta calidad para diversas plataformas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de progreso filantrópico para redes sociales?

Absolutamente, el motor creativo de HeyGen permite la generación rápida de vídeos de progreso filantrópico, completos con subtítulos automáticos y relaciones de aspecto optimizadas para redes sociales, asegurando que tus actualizaciones lleguen a una audiencia más amplia sin esfuerzo.

¿Simplifica HeyGen el proceso de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo para organizaciones?

HeyGen agiliza la Generación de Vídeos de Extremo a Extremo transformando guiones en vídeos dinámicos con avatares de IA y generación automática de voz en off, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para las necesidades de vídeo de cualquier organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo