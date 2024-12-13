Crea un vídeo profesional de 60 segundos para el personal de farmacia, incluidos farmacéuticos y técnicos, detallando procedimientos críticos de cumplimiento para sustancias controladas. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, con texto en pantalla que refuerce los puntos clave, mientras que el audio proporciona una voz en off clara y calmante. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, asegurando consistencia y una apariencia profesional para este esencial Video de Seguridad en Farmacia.

Generar Vídeo